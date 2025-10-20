BEAST

Η ενίσχυση των 500 ευρώ

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μαθαίνω ότι αυτό που είδαμε το Σάββατο, δηλαδή τον πρωθυπουργό να περιοδεύει σε δήμους της Αττικής, θα το συνεχίσει και το επόμενο διάστημα. Μου είπε καλή πηγή ότι τα ποσοστά στην Αττική δεν είναι αυτά που θα ήθελαν και θα ρίξει βάρος στην ενίσχυση της εικόνας της κυβέρνησης σε λαϊκές περιοχές. Προς αυτή την κατεύθυνση μου είπε ο άνθρωπός μου ότι έχει σχεδόν αποφασιστεί να δοθεί ενίσχυση 500 ευρώ και σε ευρύτερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Για να δούμε εάν θα αλλάξει αυτό το κλίμα για τη ΝΔ που όντως προηγείται σημαντικά του δεύτερου κόμματος αλλά στα ποιοτικά στοιχεία υπάρχει πρόβλημα και αυτό το ξέρουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Χατζηδάκης, οι επιδοτήσεις και οι ημερομηνίες – κλειδιά

Στις Βρυξέλλες για το Λαϊκό Κόμμα θα βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μαθαίνω την Τετάρτη και την Πέμπτη και με την αφορμή θα συναντηθεί με την Γενική Διευθύντρια Γεωργίας Ελίζαμπεθ Βέρνερ. Καταλαβαίνετε τι θα κυριαρχήσει. Προφανώς το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις. Ο αντιπρόεδρος επιμένει ότι στην παρούσα φάση πρέπει να είναι συνεχής η επαφή και η συνεργασία με την Κομισιόν για να μην βρεθούμε προ εκπλήξεων. Συνυπολογίστε ότι μέχρι τις 4 Νοεμβρίου πρέπει να υποβάλλει η Ελλάδα στην Κομισιόν το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης για το σύστημα ελέγχων και πληρωμών της χώρας που εν πολλοίς θα κρίνει το μέλλον των αγροτικών επιδοτήσεων. Στις 6 και 7 Νοεμβρίου επισκέπτεται την Ελλάδα ο Επίτροπος Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν όπου και αναμένεται να γίνουν πολλές και σημαντικές συναντήσεις, μεταξύ αυτών και με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Η γαλάζια εκτίμηση για Τσίπρα

Οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται από το Μέγαρο Μαξίμου και όπως μαθαίνει η στήλη το τελευταίο διάστημα μάλιστα συζητάνε και τι ποσοστά δύναται να καταγράψει ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό. Μου λένε υπουργοί που συνομίλησα ότι υπάρχουν μετρήσεις που καταγράφουν ένα ποσοστό ως βάση περίπου στο 10-13% από εκεί και πέρα όμως θεωρούν πως υπάρχει ένα ποσοστό που φθάνει έως το 20-23% που δεν είναι αρνητικό για τον πρώην πρωθυπουργό και δυνητικά μπορεί να είναι ψηφοφόροι του. Θα είναι; Αυτό θα φανεί, αλλά έχει σημασία πως θεωρούν ότι ίσως αυτός τελικά θα είναι ο βασικός τους αντίπαλος και όχι το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα Σαμαρά

Και να πάω τώρα σε ένα άλλο κόμμα αυτό που ετοιμάζεται και είναι του Αντώνη Σαμαρά. Ακούγεται ότι όλες οι διαδικασίες για το κόμμα τρέχουν και μάλιστα γράφεται και η ιδρυτική διακήρυξη. Για πότε οι ανακοινώσεις; Κάποιοι λένε για τα τέλη Νοεμβρίου (29-30 Νοεμβρίου), όταν και είχε κερδίσει τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ και εξελέγη πρόεδρός της το 2009.

Η συζήτηση Σαμαρά – Αβραμόπουλου

Λόγω της αναφοράς στον Αντώνη Σαμαρά να σημειώσω ότι προ ημερών ήταν για φαγητό σε ταβέρνα της Κηφισιάς, ένα σταθερό στέκι του, όπου είδε κατά τύχη τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Οι δυο άνδρες μένουν και στην περιοχή, αλλά δεν υπάρχει μεταξύ τους επικοινωνία, όπως παλαιότερα. Εκεί όμως κάθισαν οι δυο τους και τα είπαν λίγο, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, καθώς ο Δ. Αβραμόπουλος έχει πορεία εντός της ΝΔ.

Η Καθημερινή στο Προεδρικό

Και να πάω τώρα σε μια προσθήκη στο επικοινωνιακό επιτελείο του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα. Ο δημοσιογράφος Παύλος Παπαδόπουλος που τα τελευταία χρόνια ήταν στην Καθημερινή ανέλαβε Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Προεδρίας. Ο Π. Παπαδόπουλος προηγούμενα ήταν στο Βήμα και έγινε γνωστός για το κείμενο περί της «γάτας των Ιμαλαΐων» και είχε και την επιμέλεια του Βηματοδότη για 2-3 χρόνια πριν την αναλάβει ο έμπειρος Νίκος Χασαπόπουλος. Ο Π. Παπαδόπουλος είναι φίλος με τον Κ. Τασούλα πολλά χρόνια, όταν ακόμα ο νυν Πρόεδρος ήταν απλός βουλευτής και μάλιστα τότε ήταν παρέα και με τον καθηγητή και πρώην υπουργό Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.

Το γραφείο της Αγαπηδάκη

Κινητικότητα αναπτύσσουν και μέλη της κυβέρνησης που θα είναι υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές του 2027. Την περασμένη εβδομάδα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη που θα είναι υποψήφια με τη ΝΔ στον Β2 Δυτικό Τομέα εγκαινίασε πολιτικό γραφείο στο Περιστέρι επί της Λεωφόρου Θηβών. Σας το είχα γράψει. Αυτό σήμανε συναγερμό στους συνυποψηφίους της.

Ο Ρωμανός τρέχει

Και να πάω σε ένα άλλο πρόσωπο που επίσης θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές -το όνομά του είχε ανακοινωθεί πριν μήνες μαζί με της Ειρήνης Αγαπηδάκη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη- του Νίκου Ρωμανού. Ο διευθυντής του πρωθυπουργού για τα ψηφιακά μέσα, ήταν το απόγευμα του Σαββάτου σε μια εκδήλωση Ηπειρωτών στον Άγιο Δημήτριο και μου είπαν κάποιοι που ήταν παρόντες, ότι ο Ν. Ρωμανός τρέχει στην περιοχή του Νότιου τομέα της Β’ Αθηνών.

Το βίντεο του Μαρινάκη

«Τι σας φταίνε οι φοιτητές και τους διαγράφετε; Απολύτως τίποτα δεν είναι εκδικητικό μέτρο». Αυτά μας είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης σε ένα ακόμα επεισόδιο του «briefing για πολίτες» όπως τιτλοφορείται το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως στο Instagram. Αυτό ήταν το βίντεο με το 5ο επεισόδιο και αφορά την προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου που ήταν χαλαρός, με πουκάμισο και φρέντο εσπρέσσο, και εξηγούσε τι γίνεται με την διάταξη για τους αιώνιους φοιτητές που θα διαγράφονται. Πέρα από την προσπάθεια του Π. Μαρινάκη να ενισχύσει και την υποψηφιότητα του στο βόρειο τομέα της Β’ Αθηνών, μου έκανε εντύπωση ο αριθμός των αιωνίων φοιτητών προς διαγραφή που είναι περίπου 290.000 και μόλις 35.000 αποφάσισαν να τρέξουν για να μην διαγραφούν.

Ο Αντώναρος καρφώνει Κασσελάκη

Είναι γνωστό ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες ο Ευάγγελος Αντώναρος τα έχει σπάσει με τον Στέφανο Κασσελάκη και έχει φύγει από το Κίνημα Δημοκρατίας. Χθες έκανε μια επίθεση με αφορμή την υπόθεση Κασσελάκη – Θεοδώρας Τζάκρη, το θέμα που ανέδειξε πρώτο το Newsbeast, λέγοντας ότι έχει «εγωπαθή ψευδαίσθηση» ο Κασσελάκης και εκτιμά πως έχει ημερομηνία λήξης.

Χακάρισμα στην Τζάκρη;

Το Σάββατο, λοιπόν, έγινε χαμός με την δημοσιοποίηση μηνυμάτων μεταξύ της αντιπροέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρας Τζάκρη και του Στέφανου Κασσελάκη. Η ίδια είπε ότι την χακάρανε και μου επεσήμανε καλή πηγή πως θα προσφύγει στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Ο Κασσελάκης έχοντας δίπλα τον σύζυγό του Τάιλερ και το σκυλάκι του είπε ότι είναι μονιασμένοι επί της ουσίας με την Τζάκρη διότι εάν υφίστανται κόντρα θα υπάρξει πρόβλημα.

Η αγωνία για ΣΥΡΙΖΑ

Και εάν ο Στέφανος Κασσελάκης προσπαθεί να ξεπεράσει το θέμα Τζάκρη διότι θα εδραιωθεί η άποψη πως το κόμμα του θα δώσει μάχη για την είσοδο στη Βουλή, στο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί έντονος προβληματισμός. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι εκτός – εντός με ποσοστό κοντά στο 3-3,5%. Και όπως μου λένε υπάρχει μεγάλη γκρίνια και για τον Σωκράτη Φάμελλο.

Οι 700 σελίδες του Τσίπρα

Θα μάθατε ίσως ότι το υπό έκδοση βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι 11+1 κεφάλαια. Θα έχει ενδιαφέρον όπως μαθαίνω. Αυτό που όμως επιβεβαίωσα είναι πως το βιβλίο του αριθμείται 700 σελίδες. Θα γίνουν πέντε παρουσιάσεις, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σίγουρα Πάτρα και σε άλλες δυο πόλεις ίσως Λάρισα, Ηράκλειο και Ιωάννινα.

Η Νίκη εγκαινιάζει γραφεία

Μπορεί δημοσκοπικά να χάνει δυνάμεις, στο εσωτερικό του κόμματος να επικρατεί γκρίνια και αναστάτωση αλλά ο πρόεδρος της Νίκης, εγκαινιάζει νέα πολιτικά γραφεία. Αυτή τη φορά στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην κεντρική Πλατεία Δημοκρατίας και αυτό αποτελεί απόδειξη ότι ο Δημήτρης Νατσιός δεν το βάζει κάτω και επιχειρεί να ενισχύσει τους πυρήνες του ανά την Ελλάδα. Βλέπετε το κόμμα διαθέτει ισχυρά ερείσματα σε ορισμένους θρησκευτικούς κόλπους τους οποίους διατηρεί και θέλει να αναπτύξει περισσότερο. Άλλωστε στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων επενδύει και ο Κυριάκος Βελόπουλος αλλά και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, έτσι ο ανταγωνισμός αυξάνει επικίνδυνα.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος με πανεπιστημιακή «στολή»

Με διαφορετικό ρόλο από εκείνον του έμπειρου επιχειρηματία, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος στα τέλη της περασμένης εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αυτή τη φορά φορώντας την πανεπιστημιακή τήβεννο. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ και επικεφαλής της Bespoke SGA Holdings Α.Ε. τιμήθηκε από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, αναγορευόμενος επίτιμος διδάκτορας, ως αναγνώριση για τη μακρά πορεία του στον επιχειρηματικό στίβο. Η ομιλία του Θεοδωρόπουλου κινήθηκε μακριά από τα συνήθη τεχνοκρατικά σχήματα και περισσότερο προς τη φιλοσοφία της επιχειρηματικότητας. Με νηφαλιότητα αλλά και έμφαση, απέκρουσε τον μύθο του «εύκολου χρήματος», σημειώνοντας ότι η επιχειρηματική επιτυχία δεν είναι υπόθεση τύχης ή μιας καλής συγκυρίας, αλλά αποτέλεσμα διαρκούς δουλειάς, υπομονής και πίστης στο στόχο. «Η επιχειρηματικότητα δεν είναι ένας γρήγορος δρόμος προς τον πλούτο, αλλά ένας μαραθώνιος», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους νεότερους που αναζητούν την επιτυχία μέσα σε ένα περιβάλλον ταχείας κατανάλωσης και ψηφιακής βιασύνης.

Τα νέα deals της οικογένειας Χανδρή

Στο επίκεντρο των επιχειρηματικών κινήσεων του τουριστικού χάρτη βρίσκεται η οικογένεια Χανδρή, που φαίνεται να επανατοποθετείται δυναμικά στην ξενοδοχειακή αγορά. Μετά την διαχείριση μονάδων όπως το Athens Marriott, το The Met Hotel και το Chios Chandris Hotel, ο όμιλος ετοιμάζεται για νέα ανοίγματα μέσα στο 2024, με βλέμμα τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στ’ αυτιά μου, στόχος της οικογένειας είναι η αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου με ακίνητα στρατηγικής θέσης, αλλά και η επέκταση σε νέες μορφές φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών. Στελέχη της αγοράς σχολιάζουν πως η Χανδρής Hotels κινείται πλέον με τη λογική των «έξυπνων» επενδύσεων, σε ακίνητα με προοπτική υπεραξίας, σε μια περίοδο που ο τουρισμός παραμένει η «βαριά βιομηχανία» της χώρας.

Τα κρίσιμα στοιχήματα στο Ελληνικό

Πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς και τις επίσημες παρουσιάσεις, το τοπίο γύρω από το έργο του Ελληνικού διαμορφώνεται μια πιο σύνθετη εικόνα. Το μεγαλύτερο αστικό project της Ευρώπης προχωρά, αλλά παρουσιάζει και ορισμένες καθυστερήσεις λόγω του μεγέθους του έργου, που μεταθέτουν την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης προς το τέλος του 2027 ή τις αρχές του 2028. Η Lamda Development εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το έργο αυτοχρηματοδοτούμενο, καθώς μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχει αντλήσει περίπου 1,3 δισ. ευρώ σε ρευστό, υπερκαλύπτοντας τις έως τώρα επενδύσεις των 744 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο της ανάπτυξης βρίσκονται η συνοικία «Little Athens», το εμπορικό κέντρο Riviera Galleria και το αθλητικό πάρκο, με στόχο να λειτουργήσουν έως το καλοκαίρι του 2026. Ωστόσο, οι εργασίες στον πύργο κατοικιών Riviera Tower και στα έργα υποδομής προχωρούν με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με το αρχικά προγραμματισμένο. Παρά τις προκλήσεις, κύκλοι της αγοράς αναγνωρίζουν ότι η Lamda κερδίζει κάτι πιο ουσιαστικό: πολύτιμη τεχνογνωσία στη διαχείριση σύνθετων κατασκευαστικών έργων και στα χρηματοδοτικά σχήματα μεγάλων έργων, στοιχείο που θα φανεί κρίσιμο στη δεύτερη φάση του έργου. Από πλευράς αποδόσεων, τα οικιστικά projects εξακολουθούν να είναι η «ατμομηχανή» της αξίας. Οι πωλήσεις κατοικιών αναμένεται να αποφέρουν περίπου 2,5 δισ. ευρώ σε κέρδη, με μέση τιμή πώλησης γύρω στα 9.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και υψηλά περιθώρια κερδοφορίας.

Ο Πύργος του Πειραιά και οι επαφές Dimand – Eurobank

Όπως μαθαίνω, υπήρξαν το τελευταίο διάστημα επαφές μεταξύ της Dimand και της Eurobank, βασικής δανείστριας της εταιρείας, με αντικείμενο την πιθανή αγορά του Πύργου του Πειραιά από την τράπεζα. Το εγχείρημα, που αναβίωσε το εμβληματικό αλλά επί δεκαετίες ανενεργό κτίριο – τοπόσημο του λιμανιού, θεωρείται ιδιαίτερα φιλόδοξο, αλλά και δύσκολο ως προς την πώλησή του. Όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς, παρά την επιθυμία της Dimand να προχωρήσει η συμφωνία, δεν φαίνεται να υπήρξε τελική σύγκλιση με τη Eurobank, τουλάχιστον προς το παρόν. Σας θυμίζω εδώ ότι στη διάρκεια του περασμένου Σεπτεμβρίου, η Dimand είχε υπογράψει για την χρηματοδότησή της, ομολογιακά δάνεια 50 εκατομμυρίων με τη Eurobank και ακόμα 50 εκατομμυρίων με την Optima, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις μελλοντικές της επενδύσεις.

Ο δισεκατομμυριούχος Καλτσίδης και τα 20 μαγαζιά στην Ελλάδα

Νέες ισορροπίες φαίνεται να διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά Dο It Yourself καταστημάτων καθώς ο επιχειρηματίας Φιλάρετος Καλτσίδης (ή Filaret Galchev, όπως είναι γνωστός στη Ρωσία) ετοιμάζει μια δυναμική κάθοδο με άρωμα… οικογενειακής συνέχειας. Με πληροφορούν αρμόδια χείλη ότι ο Καλτσίδης έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία 20 καταστημάτων Superhome Center στην Ελλάδα. Η εταιρεία συμφερόντων του, Superhome Center Greece, με έδρα το Παλαιό Φάληρο, έχει ήδη στελεχωθεί με ομάδα από Κύπρο και Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Τζιοβάννη, CEO της Superhome -εταιρεία που εξαγόρασε- στην Κύπρο. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η αναζήτηση συνεργειών με ελληνικές εταιρείες δομικών υλικών και εργαλείων, καθώς στόχος είναι ένα υβριδικό μοντέλο καταστημάτων και ηλεκτρονικού εμπορίου που θα ανταγωνιστεί σε ποιότητα και εμπειρία τους δύο μεγάλους παίκτες του χώρου, Praktiker και Leroy Merlin.

Πόσο πωλούνται τα σπίτια στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Καθώς το 2025 οδεύει προς το τέλος του, η Αθηναϊκή Ριβιέρα εδραιώνει τη θέση της ως μία από τις πιο δυναμικές και ανθεκτικές οικιστικές αγορές της Νότιας Ευρώπης. Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας ακινήτων DKG Development που βασίζεται σε περισσότερα από 175 ακίνητα σε επτά βασικές περιοχές – από το Παλαιό Φάληρο έως το Σούνιο -, οι τιμές παρουσιάζουν σταθερότητα στις ώριμες αγορές και σημαντικές ανοδικές τάσεις σε ανερχόμενες μικροτοποθεσίες. Έτσι, οι νότιες παράκτιες συνοικίες της Αθήνας συνεχίζουν να επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, με τις μέσες τιμές κατοικιών να κυμαίνονται από 407.299 ευρώ σε αναδυόμενες περιοχές έως 1.323.958 ευρώ σε premium τοποθεσίες, αποτυπώνοντας το εύρος τιμών κατά μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η ζήτηση για παραθαλάσσια ακίνητα υψηλής ποιότητας παραμένει ισχυρή, τροφοδοτούμενη τόσο από ξένους αγοραστές που επιδιώκουν μόνιμη εγκατάσταση ή «golden visa» επενδύσεις, όσο και από Έλληνες που επιστρέφουν στην εγχώρια αγορά ακινήτων αναζητώντας υπεραξία. Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος καθοριστικών εξελίξεων, καθώς θα φανεί αν η Αθηναϊκή Ριβιέρα θα διατηρήσει τον ρόλο της ως επενδυτικός προορισμός πρώτης γραμμής ή αν η αγορά θα κινηθεί προς φάση εξισορρόπησης μετά από τρία χρόνια έντονης ανόδου.