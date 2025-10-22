BEAST

Σκηνικό σύγκρουσης στη Βουλή

Καλημέρα σε όλους. Πολιτική σύγκρουση χθες στη Βουλή για την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η σύγκρουση έδειξε πώς θα κινηθούν τα κόμματα από εδώ και πέρα και ανέδειξε τις σημαντικές διαφορές που έχουν.

Το βλέμμα σε νοικοκυραίους

Αυτό που είδα από την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και το συζήτησα αρκετά με 4-5 υπουργούς ήταν η προσπάθειά του να απευθυνθεί στους λεγόμενους νοικοκυραίους. Για αυτό επικαλέστηκε πολλές φορές στην ομιλία του το Μνημείο και τους αγώνες του Έθνους. Η κίνηση σαφής και είχε σκοπό να ενισχύσει την άποψη ότι η κυβέρνηση κινείται στο ξεχασμένο είναι η αλήθεια δόγμα νομός και τάξη. Οι λεγόμενοι νοικοκυραίοι αποτελούν μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων που γέρνουν και την εκλογική πλάστιγγα. Και όπως μου είπε τακτικός συνομιλητής του πρωθυπουργού, αυτό θα συνεχίσει να κάνει.

Απόσταση με Δένδια

Αυτό που κυριαρχεί όμως από χθες βράδυ στην ΚΟ της ΝΔ και ευρύτερα στο κόμμα ήταν η κίνηση με τη δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, που δεν άρεσε σε πολλούς στην κυβέρνηση. Και αυτό διότι έδειξε να υπάρχει απόσταση με τον πρωθυπουργό, αν και από το Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως δεν τίθεται θέμα. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική και ο Ν. Δένδιας που δεν εμφανίστηκε στη Βουλή ενίσχυσε το αρχηγικό του προφίλ.

Τι θέλει ο Δένδιας;

Τι θέλει ο Δένδιας ρωτούσαν πολλοί βουλευτές της ΝΔ μετά την ψήφιση της τροπολογίας. Και αυτό διότι ο κ. Δένδιας υπέγραψε την τροπολογία. Η δήλωσή του όμως ήταν αντιφατική και έδειξε άλλα για το μέλλον και πώς ο ίδιος θέλει να κινηθεί. Εμφανίστηκε πιο δελφίνος από ποτέ και αυτό δεν άρεσε.

Οι Σαμαράς και Τσίπρας

Στο εντευκτήριο της Βουλής και στο καφενείο έντονη ήταν η συζήτηση για το τι θα κάνουν οι δυο πρώην πρωθυπουργοί, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας. Θα σας αναφέρω τι άκουσα. Οι περισσότεροι βουλευτές της ΝΔ εκτιμούν ότι το κόμμα Σαμαρά θα ιδρυθεί και μάλιστα σύντομα. Αντίθετα στον ΣΥΡΙΖΑ οι απόψεις διίστανται για το πότε θα εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα. Όμως κατάλαβα ότι οι περισσότεροι βουλευτές θα τον ακολουθήσουν.

Νέα μέτρηση

Άλλες δύο δημοσκοπήσεις θα βγουν σήμερα στον «αέρα» και είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω μερικά στοιχεία από τη μία και συγκεκριμένα από έναν άνθρωπο τον οποίο και εκτιμώ και σπανίως πέφτει έξω. Μπορώ να σας πω, λοιπόν, ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την αναγωγή φτάνει στο 15%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με 19%. Δύσκολα τα πράγματα για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ που είναι στην τέταρτη θέση, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στο 28%. Τα άλλα στοιχεία της ενδιαφέρουσας αυτής δημοσκόπησης θα τα δείτε και αξίζει να σταθείτε στο τι ζητούν οι ψηφοφόροι από το ΠΑΣΟΚ στην ερώτηση αυτοδυναμία, συγκυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία ή συνεργασία με μια μεγάλη προοδευτική παράταξη.

Εκτιμήσεις Συριζαίων

Όπως ήταν λογικό, καθώς βρέθηκα στη Βουλή, άκουσα και συζητήσεις βουλευτών κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ για τις πρώτες μετρήσεις του κόμματος Τσίπρα. «Από το 20%-25% ξεκινά χωρίς ακόμη να έχει ανακοινώσει κάτι» άκουσα να λένε πολλοί. Πάντως τον Παύλο Πολάκη δεν τον άκουσα να είναι αισιόδοξος για το κόμμα Τσίπρα.

Ο αγώνας δρόμου του Φάμελλου

Τα πάνω κάτω έφερε στα προγράμματα ακόμα και των πολιτικών αρχηγών η συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Για παράδειγμα ο Σωκράτης Φάμελλος ακύρωσε το μισό πρόγραμμά του στην περιφέρεια, για να επιστρέψει εσπευσμένα στην Αθήνα και να τοποθετηθεί στη Βουλή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στην Κομοτηνή και το πρόγραμμά του θα ξεκινούσε στις 10 το πρωί. Ωστόσο προσπάθησε να τα φέρει όλα νωρίτερα για να προλάβει. Ξεκίνησε μαθαίνω στις 8.30 από ένα εργοστάσιο πλαστικών, στη συνέχεια πήγε στην Ζυθοποιία Μακεδονίας και κάνοντας στην κυριολεξία αγώνα δρόμου συνάντησε εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, ενώ στη συνέχεια γύρισε εσπευσμένα στην Αθήνα για να μιλήσει στη Βουλή και μάλιστα σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ενώ στη συνέχεια πήγε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το μνημείο.

Καρανίκας υπέρ Γεωργιάδη και η οργή Πολάκη

Ποιος θα πίστευε πριν από χρόνια ότι θα γίνονταν φίλοι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με τον Νίκο Καρανίκα, πρώην συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα ο Ν. Καρανίκας έδωσε χθες δημόσια συγχαρητήρια για το 1566 στον υπουργό και αυτός τον ευχαρίστησε με αναφορές ότι ήταν από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του Αλ. Τσίπρα. Το είδε ο Παύλος Πολάκης και επιτέθηκε και στους δύο, γράφοντας ειδικά για τον Ν. Καρανίκα ότι με τη στάση του νομιμοποεί το ρεσάλτο του υπουργού.

Υποχώρηση Τσακαλώτου για Τσίπρα

Περισσεύει η οργή στο ΣΥΡΙΖΑ για την αναφορά του Ευκλείδη Τσακαλώτο που είπε ότι «δεν ήταν κοστολογημένο το πρόγραμμα» που παρουσιάστηκε στον ελληνικό λαό ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2023. Το τι λέγεται δεν περιγράφεται για τον πρώην υπουργό ο οποίος προσπάθησε να τα μαζέψει για τον πρώην Πρωθυπουργό γράφοντας χθες: «Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον Αλέξη Τσίπρα, πάλεψε τότε με όλες τις δυνάμεις της, διαπραγματεύτηκε σκληρά, και με δυσμενείς συμβιβασμούς…». Σαν απολογία μου φάνηκε.

Οι επαφές Δημητριάδη

Πάρα πολλές επαφές μαθαίνω ότι κάνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ανιψιός του πρωθυπουργού. Παρατηρώ ότι σχεδόν καθημερινά βλέπει βουλευτές αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από πολλούς νόμους αλλά και θεσμικούς παράγοντες από τον κεντροδεξιό χώρο. Μάλιστα έμαθα ότι διατηρεί καλή σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη παρά τα όσα λέγονται.

Η επίσκεψη Μελισσανίδη στην Εφημερίδα των Συντακτών

Να σας ενημερώσω για την επίσκεψη του Δημήτρη Μελισσανίδη στα γραφεία της Εφημερίδας των Συντακτών. Θα γνωρίζετε ότι ένα από τα σημαντικά πρόσωπα του ελληνικού επιχειρείν απέκτησε την πλειοψηφία των μετοχών, αγοράζοντας το 51% της εφημερίδας. Μου ανέφεραν ότι ο γνωστός επιχειρηματίας πέρασε το κατώφλι της εφημερίδας με έναν από τους οικονομικούς διευθυντές του και χαιρέτησε έναν έναν τους δημοσιογράφους λέγοντας τους «χάρηκα» σε όποιον του συστηνόταν, ενώ τους υποσχέθηκε ότι θα πληρώνονται στην ώρα τους και ότι δεν πρόκειται να απολυθεί κάνεις. Κάθισε γύρω στη μία ώρα όπου είχε σύσκεψη με τους διευθυντές και με τους αρχισυντάκτες, ενώ στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα υπήρξε ένα αίσθημα ανακούφισης.

Ο ρήτορας Καζαμίας και ο ταλαίπωρος Μπιμπίλας

Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει έναν βουλευτή που σηκώνει το βάρος -εκτός της προέδρου- κοινοβουλευτικά του κόμματος, και έχει συμπάθειες απ’ όλους τους πολιτικούς χώρους. Αναφέρομαι στον Αλέξανδρο Καζαμία ο οποίος είναι αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι και συγγραφέας βιβλίων. Χθες που παρακολουθούσα Βουλή όλη την ημέρα, τον είδα να παίρνει τον λόγο για να μιλήσει για την πολυπόθητη τροπολογία. Ομολογουμένως όταν τον βλέπω προσπαθώ να τον παρακολουθώ με προσοχή γιατί έχει και ήπιο λόγο και έχει κάτι να πει. Σχεδόν δίπλα του καθόταν ο έτερος βουλευτής Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος προσπαθούσε με νύχια και με δόντια να κρατηθεί όρθιος για να μην τον πάρει ο ύπνος στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Δεν ξέρω ποιος κέρδισε.

Ένωσαν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

Το πρότυπο κέντρο αριστείας για την Άνοια που θα στεγαστεί στο κτήριο του γηροκομείου της ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου που βρίσκεται στα διοικητικά όρια ανάμεσα στο Περιστέρι και την Πετρούπολη αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Η απόφαση ελήφθη, και ήδη χθες σε μεγάλη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής η «πρωτοβουλία 21» παρουσίασε την κοινωνική προσφορά προς όφελος εκείνων που νοσούν από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η «πρωτοβουλία 21» είναι η σύμπραξη κρατικών φορέων, των σπουδαιότερων κοινωφελών ιδρυμάτων της χώρας με στόχο μέσα απ’ την επιστημονική κατάρτιση και συμβολή να ωφεληθούν πολίτες που ταλαιπωρούνται από τη νόσο. Η προσπάθεια είχε θετική ανταπόκριση γιατί με ενότητα κάθισαν στο ίδιο τραπέζι δήμος, εκκλησία και πολιτεία που ένωσαν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό. Δηλαδή η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης και ο μητροπολίτης Περιστερίου Γρηγόριος.

Η μεγάλη αφρικανική κίνηση της Coca-Cola Hellenic και οι ισορροπίες

Η εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) από την Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC), έναντι 2,6 δισ. δολαρίων, δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική συμφωνία-μαμούθ. Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται ένα ντόμινο στρατηγικών κινήσεων, διαπραγματεύσεων και επιδιώξεων ισχύος, τόσο εντός του ομίλου της Coca-Cola όσο και ανάμεσα στους βασικούς μετόχους της HBC. Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της αγοράς, η συμφωνία «μαγειρευόταν» εδώ και αρκετούς μήνες, καθώς η The Coca-Cola Company αναζητούσε έναν ισχυρό εταίρο για να «τρέξει» την ανάπτυξη της CCBA στην αφρικανική ήπειρο, μια αγορά με τεράστια προοπτική, αλλά και υψηλό ρίσκο. Η επιλογή της HBC δεν ήταν τυχαία: διαθέτει ισχυρή παρουσία σε αναδυόμενες αγορές, εμπειρία στη διαχείριση περίπλοκων ρυθμιστικών περιβαλλόντων και αποδεδειγμένη ικανότητα ελέγχου κόστους και παραγωγικότητας. Από την άλλη πλευρά, για την οικογένεια Δαυίδ – Λεβέντη, που ελέγχει μέσω της Kar-Tess Holding το 23% της Coca-Cola Hellenic, η συμφωνία αποτελεί στρατηγικό στοίχημα για την περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρείας στον παγκόσμιο χάρτη. Η Gutsche Family Investments (GFI), ιδιοκτήτρια του 33,5% της CCBA, φαίνεται να διαπραγματεύτηκε σκληρά για να διασφαλίσει τη συμμετοχή της στο νέο σχήμα, εξασφαλίζοντας 5,47% μετοχικό μερίδιο στην Coca-Cola HBC. Με αυτόν τον τρόπο, η οικογένεια παραμένει «στο παιχνίδι» και ταυτόχρονα επενδύει σε μια εταιρεία με σαφώς μεγαλύτερο παγκόσμιο αποτύπωμα.

Η αλλαγή ισορροπιών στο εμφιαλωμένο μετά την είσοδο των «τριών»

Η επόμενη μέρα για τη Μεντεκίδης Α.Ε., την εταιρεία πίσω από τα νερά Διός και Σέλι, φαίνεται πιο καθαρή από ποτέ. Από τη στιγμή που οι επιχειρηματίες Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Απόστολος Ταμβακάκης και Νίκος Καραμούζης απέκτησαν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της Water Invest Α.Ε., η εταιρεία έχει μπει σε τροχιά δυναμικής ανόδου, με στρατηγικές κινήσεις που αλλάζουν τους συσχετισμούς στην αγορά εμφιαλωμένου νερού.Στο οργανωμένο λιανεμπόριο, η εταιρεία πλέον κρατά την τέταρτη θέση σε πωλήσεις σε όγκο στα επώνυμα νερά και πέμπτη σε τζίρο, πίσω από τους καθιερωμένους παίκτες Βίκο, Ζαγόρι, Θεόνη και Κορπή.

Τα σχέδια του Μυλωνά για την Εθνική

Κίνηση – σταθμό για την επόμενη φάση της Εθνικής Τράπεζας ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, ο διευθύνων σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου στις 6 Νοεμβρίου. Όπως όλα δείχνουν, η διοίκηση σχεδιάζει να επαναφέρει την τράπεζα στην ασφαλιστική αγορά, αρκετά χρόνια μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το πλάνο, που έχει ήδη απασχολήσει το διοικητικό συμβούλιο, προβλέπει διπλή στρατηγική συνεργασία: αφενός, απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού σε ασφαλιστική εταιρεία – με επικρατέστερο όνομα αυτό της NN Hellas και αφετέρου, νέα συμφωνία bancassurance με διεθνή όμιλο, που φέρεται να είναι η Allianz. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στις αρχές Νοεμβρίου, λίγο πριν από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Και ο Τζίγγερ στην Hellenic Initiative

Σας είχα γράψει πρόσφατα για την πρωτοβουλία The Hellenic Initiative Greece (THI) και το λαμπερό γκαλά που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, παρουσία του επιχειρηματία Νίκου Σταθόπουλου του fund BCPartners αλλά και του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η πρωτοβουλία δεν μένει εκεί. Ένα νέο, ιδιαίτερα ισχυρό μέλος προστέθηκε μόλις πριν λίγες ώρες στη δύναμή της: ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil Hellas εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Hellenic Initiative. Μια κίνηση με ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί τη συμμετοχή ενός από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της ελληνικής επιχειρηματικής ελίτ, με πολυεπίπεδη δραστηριότητα και διεθνές αποτύπωμα.

Η αθόρυβη κίνηση της Φράγκου

Μπορεί η πώληση ενός δεκαπενταετούς VLCC (Πολύ Μεγάλο Φορτηγό Δεξαμενόπλοιο) να φαίνεται μια «ρουτίνα» για μια ναυτιλιακή όπως η Navios Maritime Partners, όμως ήθελα εδώ να σας επισημάνω ότι η συγκεκριμένη κίνηση της Αγγελικής Φράγκου μόνο τυχαία δεν είναι, και σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη από όσους παρακολουθούν στενά τα βήματα της Ελληνίδας εφοπλίστριας. Η εταιρεία γνωστοποίησε, σχεδόν διακριτικά, την πώληση ενός από τα παλαιότερα πλοία του στόλου της, του χωρητικότητας 297.000 dwt VLCCNave Constellation (κατασκευής 2010), έναντι 52,5 εκατ. δολαρίων. Μια συναλλαγή που, όπως παραδέχονται άνθρωποι της αγοράς, «δεν γράφτηκε τυχαία σε καμία επίσημη ανακοίνωση με μεγάλα γράμματα», αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης στόλου και κεφαλαιακής ευελιξίαςπου προωθεί η Frangou.

Η ΕΖΑ «καλλωπίζεται» για προξενιό

Με πληροφορούν ότι η εξαγορά του σήματος και των συνταγών της μπύρας Cretan Kings με έδρα την Κρήτη, από την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) μπορεί να φαντάζει μια ακόμη επιχειρηματική κίνηση στον χώρο της ζυθοποιίας, ωστόσο πίσω από αυτή κρύβεται μια σαφώς πιο ενδιαφέρουσα ιστορία, ένα σχέδιο καλλωπισμού ενόψει πώλησης. Άνθρωποι της αγοράς αναφέρουν ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα πλάνο «αναβάθμισης» του προφίλ της εταιρείας που έχει καταρτίσει το fund Diorama, βασικός μέτοχος της ΕΖΑ, με στόχο την πώληση της εταιρείας.Το fund επιδιώκει να παρουσιάσει μια πιο «στρογγυλεμένη» και ελκυστική εικόνα. Αυτή μίας ζυθοποιίας με επώνυμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, γεωγραφική επέκταση και δυνατό brand story.