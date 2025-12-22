Δύο μήνες μετά τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, γαλλικά μέσα αποκαλύπτουν τα εντυπωσιακά στοιχεία της λείας, αλλά και τις λεπτομέρειες μιας έρευνας που χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως άνευ προηγούμενου. Οι ερευνητές αποκαλούν τους βασικούς υπόπτους με τα κωδικά ονόματα ΧΗ1 και ΧΗ2, οι οποίοι φέρονται να ανέβηκαν στη γκαλερί Απόλλων του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου. Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας της πόλης του Παρισιού, των οποίων τα αρχεία εξετάστηκαν, σκιαγραφούν με ακρίβεια την πορεία αυτού του αστραπιαίου χτυπήματος.

Το χρονικό της ληστείας

Η διάρρηξη ξεκίνησε στις 9:34 το πρωί, όταν οι ΧΗ1 και ΧΗ2 εισήλθαν στη γκαλερί, αφού πρώτα παραβίασαν το παράθυρο πρόσβασης με τη χρήση τροχού κοπής. Ο ΧΗ1 φορούσε μαύρη κουκούλα, σκούρο μπουφάν, γάντια και μαύρες κάλτσες, ενώ ο ΧΗ2 έφερε γκρι κράνος. Οι δύο δράστες άρπαξαν τα κοσμήματα, τα τοποθέτησαν σε μια τσάντα και στις τσέπες τους και αποχώρησαν σε χρόνο-ρεκόρ. Η ληστεία διήρκεσε μόλις τέσσερα λεπτά, με τη λεία να ανέρχεται στα 88 εκατομμύρια ευρώ. Εκείνη τη στιγμή, οι δράστες είχαν στην κατοχή τους 8.482 διαμάντια, 35 σμαράγδια, 34 ζαφείρια και 212 μαργαριτάρια, τα οποία διακοσμούσαν τα οκτώ κοσμήματα που κατάφεραν να αφαιρέσουν.

Στη συνέχεια, οι ΧΗ1 και ΧΗ2 κατέβηκαν από τη γκαλερί, ενώ δύο ακόμη άτομα τους περίμεναν στο Κε Φρανσουά Μιτεράν. Και οι τέσσερις διέφυγαν με δύο σκούτερ, εγκαταλείποντας επιτόπου το φορτηγό με τον ανυψωτικό μηχανισμό. Μέσα στο όχημα, το οποίο οι ύποπτοι επιχείρησαν να πυρπολήσουν, οι ερευνητές εντόπισαν την αρχική πινακίδα κυκλοφορίας του. Το όχημα είχε κλαπεί νωρίτερα και ο μηχανισμός εντοπισμού του είχε αφαιρεθεί.

Σύμφωνα με το bfmtv σημαντικό ρόλο στην έρευνα διαδραματίζει η πόλη του Ομπερβιλιέ, καθώς πολλά στοιχεία οδηγούν εκεί. Οι εικόνες από την πόλη της Σεν Ντενί αξιοποιήθηκαν εκτενώς από τους αστυνομικούς της BRB της Παρισινής Δικαστικής Αστυνομίας, δηλαδή της Ταξιαρχίας Καταστολής του Οργανωμένου Εγκλήματος. Συγκεκριμένα, στις 7:37 το πρωί της ημέρας της ληστείας, ένα σκούτερ και ένα λευκό επαγγελματικό όχημα αναχώρησαν από μια εργατική συνοικία του Ομπερβιλιέ με κατεύθυνση το Ιβρί-σιρ-Σεν. Έφτασαν εκεί στις 8:00, το επαγγελματικό όχημα στάθμευσε και ο οδηγός του, ήδη φορώντας κράνος, ανέβηκε στο σκούτερ που τον ακολουθούσε. Στη συνέχεια επέστρεψαν στο Ομπερβιλιέ, αφήνοντας το όχημα στα νότια του Παρισιού.

Στις 8:37, το φορτηγό με τον ανυψωτικό μηχανισμό και ψεύτικες πινακίδες μπαίνει στο προσκήνιο. Και αυτό αναχωρεί από την ίδια συνοικία του Ομπερβιλιέ, συνοδευόμενο από το προαναφερθέν σκούτερ, και κατευθύνεται προς τα νότια του Παρισιού, φτάνοντας στο 12ο διαμέρισμα περίπου στις 9:00. Λίγο πριν τις 9:00, ένα δεύτερο σκούτερ φεύγει επίσης από το Ομπερβιλιέ. Στο Παντέν, σε έναν ήσυχο δρόμο, ένας επιπλέον επιβάτης επιβιβάζεται πριν συναντήσουν τους υπόλοιπους στο 12ο διαμέρισμα.

Η διαφυγή

Μετά τη ληστεία, η διαφυγή ήταν εξίσου μεθοδικά οργανωμένη. Τα δύο σκούτερ κατευθύνθηκαν προς τα νότια του Παρισιού, στο σημείο όπου ήταν σταθμευμένο το μυστηριώδες λευκό επαγγελματικό όχημα, το οποίο δεν εντοπίστηκε ποτέ και φέρεται να προοριζόταν για τη μεταφορά των κοσμημάτων. Στη συνέχεια, οι τέσσερις ύποπτοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: δύο συνέχισαν με τα σκούτερ και δύο επιβιβάστηκαν στο επαγγελματικό όχημα, με τη μία ομάδα να κατευθύνεται προς τα δυτικά και την άλλη προς τα ανατολικά του Παρισιού.

Η έρευνα οδήγησε τελικά στη σύλληψη του Αμπντουλάγιε Ν., 39 ετών, γνωστού ως ΧΗ1, μετά τον εντοπισμό γενετικών ιχνών στο εσωτερικό μιας βιτρίνας και σε ένα εγκαταλελειμμένο κράνος. Συνελήφθη στις 25 Οκτωβρίου στο Ομπερβιλιέ. Αρχικά αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των αστυνομικών, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε αργότερα ότι ανέβηκε στη γκαλερί. Υποστήριξε ότι δύο ημέρες πριν από τη διάρρηξη τον προσέγγισαν δύο άτομα με σλαβική προφορά, ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο κάνναβης σε πάρκο, προτείνοντάς του να συμμετάσχει σε «μια απλή διάρρηξη» έναντι 15.000 ευρώ. Όπως ανέφερε, πίστευε ότι ο στόχος ήταν μια επιχείρηση κλειστή τις Κυριακές.

Την ίδια ημέρα συνελήφθη και ο Αγέντ Γ., γνωστός ως ΧΗ2, στο αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ ντε Γκωλ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία με εισιτήριο απλής μετάβασης. Η βαλίτσα του περιείχε μόνο λίγα ρούχα και ένα κράνος μοτοσικλέτας. Εμπλέκεται στην υπόθεση λόγω DNA που βρέθηκε σε ένα τρίτο σκούτερ στο Παντέν. Και εκείνος αρχικά αρνήθηκε τη συμμετοχή του, αλλά στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι ανέβηκε στη γκαλερί, ισχυριζόμενος όμως ότι τα κοσμήματα του αφαιρέθηκαν αμέσως μόλις κατέβηκε από τον ανυψωτικό μηχανισμό. Αναφερόμενος σε πιθανούς εντολείς, δήλωσε ότι στρατολογήθηκε από έναν μυστηριώδη άνδρα που παρουσιαζόταν με το ψευδώνυμο «ΛΕΪΖΕΡ».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Αμπντουλάγιε Ν., Μαξίμ Καβαγιέ, Φλοριάν Γκοντέ λε Γκαλ, Μαξάνς Γκαλό και Ντιάλα Αλ-Σαμάν, δεν θέλησαν να σχολιάσουν προς το παρόν, όπως και οι δικηγόροι του Αγέντ Γ., Νταβίντ Μποκομπζά και Ρεντά Γκιλασί. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και άλλους υπόπτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, DNA ενός τρίτου άνδρα, του Σλιμάν Κ., εντοπίστηκε στο εσωτερικό της ανυψωτικής πλατφόρμας, ενώ οι ερευνητές αξιολογούν εργαλεία που βρέθηκαν σε χώρο κατά τη διάρκεια έρευνας. Όσον αφορά τον Ρασίντ Χ., που συνελήφθη στις 25 Νοεμβρίου στη Μαγιέν, οι Αρχές εξετάζουν κυρίως συνομιλίες που είχε μετά τα γεγονότα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί το DNA του στο Λούβρο ή κοντά σε αυτό. Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως «εργατικό προφίλ» και είχε μόλις φτάσει σε εργοτάξιο στη Λαβάλ για εργασία δύο ημέρες πριν από τη σύλληψή του.

Μέχρι σήμερα και στους τέσσερις ύποπτοι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και κρατούνται προσωρινά, ενώ θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Τα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί και παραμένει άγνωστο αν έχουν αποσυναρμολογηθεί, μεταπωληθεί, καταστραφεί ή αν διατηρούνται στην αρχική τους μορφή.