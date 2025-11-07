Η διοίκηση του Λούβρου κατηγορείται ότι προτίμησε επενδύσεις σε έργα που τραβούν τα βλέμματα, όπως αγορές έργων τέχνης και ανανέωση της διάταξης των αιθουσών, αφήνοντας στο περιθώριο την ασφάλεια των εκθεμάτων.

Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που παραγγέλθηκε πριν από τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, περιγράφει την τελευταία ως ένα «εκκωφαντικό σήμα συναγερμού».

Τέσσερις ληστές απέσπασαν εννέα ανεκτίμητα ιστορικά κοσμήματα μέσα σε λίγα λεπτά, αξιοποιώντας κενά στην προστασία των περιμετρικών συστημάτων και της τεχνολογίας παρακολούθησης.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα προβλήματα ήταν γνωστά εδώ και χρόνια, με προειδοποίηση ήδη από το 2014 ότι ένας από τους βασικούς κωδικούς πρόσβασης ήταν απλώς «LOUVRE» – Η ίδια η λέξη του μουσείου ήταν το «κλειδί» για την προστασία των ανεκτίμητων συλλογών του

Η στιγμή της ληστείας

Μέσα σε τέσσερα λεπτά από την άφιξή τους στον εξωτερικό τοίχο του μουσείου, οι δράστες σκαρφάλωσαν και έσπασαν ένα παράθυρο. Οι εσωτερικοί συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν μόνο αφού είχαν αρχίσει να αρπάζουν τα κοσμήματα.

Η Λοράνς ντε Καρ, διευθύντρια του Λούβρου, παραδέχθηκε ότι οι αδυναμίες στην προστασία της περιμέτρου ήταν γνωστές: για τις 465 αίθουσες του μουσείου υπήρχαν μόλις 432 κάμερες CCTV, αφήνοντας το 61% των χώρων χωρίς κάλυψη, παρά την αύξηση σχεδόν 50% από το 2019.

Για σύγκριση, το Ινστιτούτο Τεχνών του Ντιτρόιτ διαθέτει πάνω από 550 κάμερες CCTV σε χώρους ανάλογου μεγέθους, σύμφωνα με τον κατασκευαστή Axis. Η διευθύντρια ανακοίνωσε σχέδιο διπλασιασμού του αριθμού των καμερών στον χώρο των 370.000 τετραγωνικών μέτρων του Λούβρου τα επόμενα χρόνια.

Ασφάλεια στον ψηφιακό χώρο

Το 2014, η γαλλική υπηρεσία ασφάλειας πληροφοριών (ANSSI) είχε επισημάνει ότι ο κωδικός πρόσβασης για τον διακομιστή που διαχειρίζεται το δίκτυο CCTV ήταν απλώς “LOUVRE”, ενώ η πρόσβαση στο λογισμικό της Thales προστατευόταν με τον κωδικό “THALES”. Η ANSSI συνέστησε ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και αναβάθμιση του παρωχημένου λογισμικού, αλλά τα προβλήματα παρέμειναν ανοιχτά.

Η έκθεση τονίζει ότι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου του μουσείου παραμένει ανεπαρκής για ένα ίδρυμα του μεγέθους του Λούβρου.

Αγορές έργων τέχνης και παραμελημένη ασφάλεια

Μεταξύ 2018 και 2024, το Λούβρο δαπάνησε περίπου 105 εκατομμύρια ευρώ για έργα τέχνης, συγκεντρώνοντας 2.754 νέες προσθήκες στις συλλογές του. Παράλληλα, μόνο 27 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για συντήρηση και άλλα 60 εκατομμύρια για την αποκατάσταση του παλατιού του Λούβρου.

Η έκθεση συστήνει στο μουσείο να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην τιμή αγοράς των έργων, προειδοποιώντας να μην αγοράζονται έργα ακριβότερα από την προηγούμενη δημοπρασία, αν αυτή ήταν πρόσφατη.

Αντιδράσεις και σχέδιο αναβάθμισης

Η Λοράνς ντε Καρ διαβεβαίωσε ότι έχει υλοποιηθεί «κατευθυντήριο σχέδιο» για την ασφάλεια, με σειρά βελτιωτικών εργασιών, κυρίως στην παρακολούθηση με κάμερες. Παρά τη ληστεία και την κριτική, η διευθύντρια παραμένει στη θέση της μετά την απόρριψη της παραίτησής της από τη Γαλλίδα υπουργό Πολιτισμού Ρασίντα Νατί.

Η ίδια τόνισε ότι η μεταρρύθμιση στο Λούβρο είναι απαραίτητη για να καταστεί πλήρως ένα μουσείο του 21ου αιώνα, ενώ υπογράμμισε ότι η διατήρηση των συλλογών και η ασφάλεια πρέπει να προχωρούν παράλληλα.

Η υπόθεση της ληστείας και η αποκάλυψη του κωδικού “LOUVRE” αναδεικνύουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας σε ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία παγκοσμίως. Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δείχνει ότι η έμφαση στη λάμψη και στις εντυπωσιακές αγορές έργων τέχνης επισκιάζει την πραγματική προστασία των εκθεμάτων, αφήνοντας το Λούβρο ευάλωτο σε μελλοντικά περιστατικά.