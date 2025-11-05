Ένας από τους υπόπτους που κατηγορούνται για τη ληστεία των κοσμημάτων από το μουσείο του Λούβρου υπήρξε σταρ στα social media για τα βίντεο με μοτοκρός. Ένας παραβάτης μικρής κλίμακας, του οποίου το προφίλ αντιπαραβάλλεται έντονα με τα γεγονότα και που φέρεται να ενήργησε κατόπιν εντολής.

Γνωστός με τα ψευδώνυμα «ΝτουΝτου Κρος Μπιτούμ» και «Ο θρύλος του μοτοκρός», ο Αμπντουλάγε Ν., 39 ετών σήμερα, γεννήθηκε και ζει στην Αουβερβιγιέ. Με το χαρακτηριστικό βλέμμα και την μπαντάνα γύρω από το ξυρισμένο κεφάλι του, είχε καθηλώσει τους εφήβους από τα πρώτα του βίντεο στα τέλη της δεκαετίας του 2000 στο YouTube και το Dailymotion, έως τις πρόσφατες ιστορίες του στο TikTok.

Σε μερικά από αυτά τα βίντεο, που παραμένουν online εδώ και 16 χρόνια και έχουν προβληθεί από σχεδόν 700.000 άτομα, εμφανίζεται να πραγματοποιεί ακροβατικά στο μοτοκρός ή τολμηρές διαδρομές από τη γειτονιά του Landy στο 93, όπου μεγάλωσε, μέχρι τα Ηλύσια Πεδία και την πλατεία του Τροκαντερό στο Παρίσι, με το σλόγκαν που τον συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια: «Πάντα πιο κοντά στην άσφαλτο».

Πρόσφατα, ο «ΝτουΝτου», που πλέον έχει μεγαλώσει, προτιμούσε να καταγράφει τις συνεδρίες γυμναστικής του στους δρόμους ή να διδάσκει μοτοκρός στα παιδιά της γειτονιάς του. Όμως από τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι λογαριασμοί του στα social media έμειναν σιωπηλοί. Ο λόγος; Ο Αμπντουλάγε Ν. θεωρείται ύποπτος για την εμπλοκή του στη «ληστεία του αιώνα» στο Μουσείο του Λούβρου που έγινε στις 19 Οκτωβρίου.

Στις 29 Οκτωβρίου, τέθηκε υπό κράτηση, καθώς φέρεται να ήταν ένας από τους δύο άνδρες που, χρησιμοποιώντας το ανυψωτικό μηχάνημα, μπήκαν στην Αίθουσα του Απόλλωνα για να αρπάξουν πολύτιμους θησαυρούς.

Αναπάντεχες δηλώσεις στους ανακριτές

Το προφίλ του Αμπντουλάγε αντιπαραβάλλεται έντονα με την ιστορική αυτή ληστεία. Μακριά από τον χώρο του μεγάλου εγκλήματος, ο νεαρός ήταν μέχρι τώρα γνωστός για μικρής σημασίας παραβάσεις. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του στην Υπηρεσία Καταστολής Εγκλήματος (BRB) του Παρισιού, έδειξε να είναι συντετριμμένος από την κλίμακα των γεγονότων. Αρχικά, τήρησε σιωπή, αλλά στη συνέχεια παραδέχτηκε τελικά τη συμμετοχή του στη ληστεία, ισχυριζόμενος ότι εκτελούσε εντολές από άγνωστα άτομα.

Η ίδια εκδοχή παρουσιάστηκε και από τον συνεργό του Αγιέντ Γ., τον άλλον άνδρα που φέρεται να εισήλθε στην Αίθουσα του Απόλλωνα. Αυτός ανέφερε έναν πιθανό εντολέα από το εξωτερικό, χωρίς να δώσει όνομα. Και οι δύο άνδρες έκαναν δηλώσεις που εξέπληξαν τους ανακριτές. Ο ένας ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι λήστευε το Λούβρο, πιστεύοντας ότι το μουσείο βρισκόταν μόνο κοντά στην πυραμίδα, ενώ ο άλλος νόμιζε ότι εισέβαλε σε κλειστό χώρο, χωρίς επισκέπτες ένα κυριακάτικο πρωί.

Οι ανακριτές, μπερδεμένοι από τα γενετικά στοιχεία που άφησαν οι ύποπτοι στη σκηνή του εγκλήματος, θεωρούν ότι δεν πρόκειται για τα μυαλά της ληστείας αλλά για κρίκους μιας πολύπλοκης αλυσίδας. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα: οργανωμένο έγκλημα, δίκτυα εμπορίας έργων τέχνης ή συνδυασμός και των δύο.

Μια ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της Μπαρμπές

Γεννημένος τον Ιανουάριο του 1986, ο Αμπντουλάγε Ν. έχει 15 καταχωρήσεις στο ποινικό του μητρώο. Στα 16 του συνελήφθη για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών. Μεγαλώνοντας, υιοθέτησε το ψευδώνυμο «ΝτουΝτου Κρος Μπιτούμ» και καταδικάστηκε για πληθώρα παραβάσεων: οδήγηση χωρίς δίπλωμα, κίνδυνος για τρίτους, φυγή από τροχαίο, αντίσταση και άρνηση υπακοής.

Στις 31 Μαΐου 2014, μια σοβαρότερη υπόθεση τον οδήγησε στη φυλακή. Εκείνη τη μέρα, μαζί με δύο συνεργούς του, οπλισμένοι με ψεύτικα όπλα, εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στην Μπαρμπές (18ο διαμέρισμα Παρισιού) και έκλεψαν κοσμήματα, διαφεύγοντας με ισχυρά σκούτερ. Η ενέργεια φάνηκε εντυπωσιακή, αλλά η ταπεινή στόχευση και το μικρό θύμα την κατέστησαν «χαμηλού επιπέδου». Ο «ΝτουΝτου» καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Ανάμεσα στους συνεργούς ήταν και ο Σλιμάν Κ., μελλοντικός συνεργός του στο Λούβρο, ο οποίος φέρεται να έμεινε έξω από την αίθουσα και να οδήγησε το σκούτερ.

Μια ζωή στην επισφάλεια

Ο Αμπντουλάγε Ν. είχε προσπαθήσει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, δουλεύοντας σε Toys R Us, UPS, αλλά και ως φύλακας σε μουσεία. Ζώντας με τη σύντροφό του και έχοντας παιδιά, βρισκόταν σε οικονομική επισφάλεια.

Η παιδική του ηλικία περιγράφεται ως μοναχική: γιος πατέρα που είχε 23 παιδιά από τρεις γάμους και μητέρας συνταξιούχου στη Seine-Saint-Denis. Δεν ολοκλήρωσε το σχολείο. Μετά τη φυλακή, εργάστηκε μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης. Το 2019 κατηγορήθηκε σε υπόθεση διάρρηξης χώρου στάθμευσης, όπου 18.000 ευρώ εκλάπησαν από χρηματοκιβώτιο, αλλά αθωώθηκε στο τέλος μιας πενταετούς δικαστικής διαδικασίας.

Σήμερα, ο Αμπντουλάγε Ν. καλείται σε δίκη για απλές φθορές, αφού κατηγορείται για σπασμένο καθρέφτη και κλειδαριά σε αστυνομικό τμήμα κατά την κράτησή του. Από τότε, δεν έχει εμπλακεί ξανά σε κλοπές και εργάζεται ως παράνομος οδηγός ταξί τα Σαββατοκύριακα, όπως αναφέρει η LeParisien.

Ο Αμπντουλάγε και οι συνεργοί του, μεταξύ των οποίων ένας ακόμα αναζητείται, θα επανακληθούν τις επόμενες εβδομάδες για να εξεταστεί πότε και πώς προσλήφθηκαν για το «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο. Μέχρι τότε, τα βίντεο του «ΝτουΝτου Κρος Μπιτούμ», μνημεία μιας άλλης εποχής του διαδικτύου, συνεχίζουν να προσελκύουν νοσταλγούς.