Ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο κέντρο του Παρισιού, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τη Γαλλίδα υπουργό Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί. Το Μουσείο ανακοίνωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στην πλατφόρμα Χ ότι «θα παραμείνει κλειστό σήμερα για εξαιρετικούς λόγους».

Οι δράστες άρπαξαν κοσμήματα και στη συνέχεια διέφυγαν, όπως έγινε γνωστό.

🔴 ALERTE INFO. "Pas de blessés à déplorer": Rachida Dati annonce qu'un braquage a eu lieu au Louvre, le musée fermé pour la journéehttps://t.co/79423CHlc9 pic.twitter.com/GVcdTwHa1K — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

«Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς», έγραψε η Ντατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με τις ομάδες του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», συμπλήρωσε.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Ένας ή περισσότεροι δράστες εισήλθαν στο μουσείο, δήλωσε αργότερα το περιβάλλον της υπουργού στο AFP, χωρίς να διευκρινίζει αν έχουν κλαπεί έργα τέχνης. Μέχρι στιγμής δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με το μουσείο, σημείωσε το AFP.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Η Le Parisien μετέδωσε πως τρεις κακοποιοί έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας.

Μια πηγή που μίλησε στο Agence France-Presse ανέφερε ότι οι δράστες έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή και στη συνέχεια διέφυγαν. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα γεγονότα έλαβαν χώρα μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 και 10:40 ώρα Ελλάδας). Οι δράστες, ο αριθμός των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα προς το παρόν, φέρεται να έφτασαν με σκούτερ και χρησιμοποίησαν ανελκυστήρα για να έχουν πρόσβαση στην αίθουσα που τους ενδιέφερε. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται η Le Monde, ήταν εξοπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα.

Η αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν δεν είναι ακόμη γνωστή.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν ότι άνδρες της ασφάλειας και πολίτες κλειδώθηκαν μέσα στο μουσείο του Λούβρου μετά τη ληστεία. «Μόλις έφτασα στο Λούβρο και βλέπω ότι η ασφάλεια έχει κλειδωθεί μέσα! Σε όλους όσους βρίσκονται στις πύλες τους λένε ότι δεν μπορούν να μπουν και ότι σήμερα είναι κλειστό», έγραψε κάποιος στο Χ.

Security and members of the public locked inside the Louvre after its robbery today #louvre #paris #robbery pic.twitter.com/ai6v4htlmy — tom (@whatyouthinktom) October 19, 2025

Το Λούβρο είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως, με τον αριθμό τους να φτάνει τα 9 εκατομμύρια το 2024, το 80% των οποίων ήταν ξένοι.