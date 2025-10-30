Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου, καθώς οι Αρχές έχουν πλέον αρχίσει να ξετυλίγουν το κουβάρι, με προσαγωγές και στοιχεία που «δένουν» τους υπόπτους.

Η νεότερη εξέλιξη αφορά πέντε νέες συλλήψεις που έκαναν οι Αρχές της Γαλλίας. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας βασικός ύποπτος για την κλοπή, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, στο δίκτυο RTL.

Ένας από τους υπόπτους φέρεται να ήταν μέλος της τετραμελούς ομάδας που λήστεψε την «Αίθουσα Απόλλωνα» του Λούβρου μέρα μεσημέρι.

Δύο ακόμα μέλη της ομάδας συνελήφθησαν την Κυριακή και τους απαγγέλθηκαν την Τετάρτη προκαταρκτικές κατηγορίες για εγκληματική συνωμοσία και κλοπή που διαπράχθηκε από οργανωμένη συμμορία.

Και οι δύο παραδέχτηκαν εν μέρει τη συμμετοχή τους, σύμφωνα με την εισαγγελέα.

Ίχνη DNA συνδέουν τον βασικό ύποπτο με την κλοπή στο Λούβρο

Ένας από τους πέντε προσαχθέντες «αποτελεί έναν από τους στόχους» της αστυνομικής ομάδας που διενεργεί την έρευνα, όπως διευκρίνισε η εισαγγελέας προσθέτοντας ότι τα κλοπιμαία δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

🔴ALERTE INFO – Louvre : « Ils ont DÉCOUPÉ le verre à la disqueuse et se sont emparés des bijoux et sont ressortis ». Procureur de la République



Mme. Des Cars a donc menti devant la Représentation nationale en affirmant que « le verre n’avait pas cédé »

pic.twitter.com/iBzS5TjAtp — Gazette de Varenne (@G_deVarenne) October 29, 2025

«Ίχνη DNA» συνδέουν τον βασικό ύποπτο «με την κλοπή που διέπραξε», πρόσθεσε η Λορ Μπεκιό εξηγώντας ότι συμμετείχε στην ομάδα των τεσσάρων ανδρών που πραγματοποίησαν τη διάρρηξη και την κλοπή.

«Όσο για τους υπόλοιπους που τέθηκαν υπό κράτηση, είναι άτομα που μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για την εξέλιξη των γεγονότων αυτών», είπε η εισαγγελέας του Παρισιού προσθέτοντας ότι δεν θέλει να πει περισσότερα για το προφίλ τους, διότι είναι «πάρα πολύ νωρίς».

Άφαντα ακόμη τα κλοπιμαία

«Οι πέντε αυτές προσαγωγές έγιναν σε διαφορετικούς τόπους, στο Παρίσι, αλλά επίσης στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας και κυρίως στο 93 (Σεν – Σεν Ντενί, συνοικία της περιφέρειας της πρωτεύουσας)», είπε.

«Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ και τη χθεσινή νύχτα δεν μας επέτρεψαν να βρούμε τα κλοπιμαία», τόνισε η εισαγγελέας. «Θα έλεγα ότι, όπως κάθε έρευνα, είναι σαν το νήμα της Αριάδνης: ο ρόλος μου δεν είναι να είμαι ανήσυχη (για την τύχη των κλοπιμαίων), αλλά αποφασιστική».

🇫🇷 LOUVRE HEIST FOOTAGE!



The burglars went in and out on a ladder lift and escaped on scooters with a Napoleon’s jewelry in pockets!



WILD STUFF! pic.twitter.com/fhW64wtlHn — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 23, 2025

Υπενθυμίζεται πως οι ληστές χρειάστηκαν λιγότερα από οκτώ λεπτά για να κλέψουν τα κοσμήματα, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, στις 19 Οκτωβρίου, προκαλώντας σοκ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι δράστες παραβίασαν ένα παράθυρο, έκοψαν τις προθήκες με ηλεκτρικά εργαλεία και διέφυγαν με οκτώ κομμάτια από τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.