Η γαλλική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ανδρών που θεωρούνται βασικοί ύποπτοι για τη ληστεία των βασιλικών κοσμημάτων από τη συλλογή του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, αξίας που υπολογίζεται σε 88 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από επιχείρηση της Brigade de répression du banditisme (BRB) και της Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), σε συνεργασία με τη γαλλική εισαγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Monde και του Guardian, ο πρώτος ύποπτος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ, καθώς επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στη Seine-Saint-Denis, βόρεια του Παρισιού.

Οι δύο άνδρες, γύρω στα 30, είναι γνωστοί στις αρχές για υποθέσεις διαρρήξεων και οργανωμένων ληστειών.

Tο αρχηγείο της αστυνομίας, όπου κρατούνται οι δύο συλληφθέντες για την κλοπή των κοσμημάτων από το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι

Πώς έγινε η ληστεία στο Λούβρο

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, γύρω στις 9:30 το πρωί, στο εμβληματικό τμήμα «Galerie d’Apollon» του μουσείου.

Οι δράστες, ντυμένοι με στολές τεχνικών συντήρησης, έφτασαν στο σημείο με κλεμμένο φορτηγό με ανυψωτική πλατφόρμα, έσπασαν τη μπαλκονόπορτα του πρώτου ορόφου και μέσα σε ελάχιστα λεπτά άρπαξαν τρία σπάνια κοσμήματα της γαλλικής βασιλικής συλλογής.

Στη συνέχεια, διέφυγαν με δύο μοτοσικλέτες υψηλής ταχύτητας, αφήνοντας πίσω τους σπασμένα τζάμια, εργαλεία και ένα κομμάτι από το κουτί ασφαλείας – στοιχεία που αποδείχθηκαν καθοριστικά για την ταυτοποίησή τους.

Η ανυψωτική πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε από τους ληστές

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Κατά την έρευνα, οι αρχές εντόπισαν DNA, αποτυπώματα και ίχνη λαδιού που συνέδεσαν τους υπόπτους με το φορτηγό. Επιπλέον, οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το όχημα να σταθμεύει κοντά στην πλαϊνή είσοδο του μουσείου λίγα λεπτά πριν τη διάρρηξη.

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν την πιθανότητα εσωτερικής βοήθειας, καθώς φαίνεται πως οι δράστες γνώριζαν ακριβώς ποιες προθήκες είχαν τα πιο πολύτιμα αντικείμενα και ποια σημεία παρουσίαζαν κενά ασφαλείας.

Μια ξύλινη (κόντρα πλακέ) σανίδα καλύπτει το παράθυρο από το οποίο οι ληστές εισήλθαν στο μουσείο του Λούβρου

Οι έρευνες συνεχίζονται

Η αστυνομία αναζητά ακόμη δύο συνεργούς, που φέρεται να συμμετείχαν στην επιχείρηση διαφυγής και να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Τα κλεμμένα κοσμήματα παραμένουν άφαντα, ωστόσο, σύμφωνα με το AP News, οι αρχές εκτιμούν ότι παραμένουν εντός Ευρώπης και πιθανότατα δεν έχουν διατεθεί ακόμη στη μαύρη αγορά.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, δήλωσε ότι η υπόθεση αποτελεί «προτεραιότητα εθνικής πολιτιστικής ασφάλειας» και προειδοποίησε τα μέσα ενημέρωσης να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την έρευνα.

«Δεν ήταν αναπόφευκτο» – Οι παραλείψεις ασφαλείας

Επισκέπτες του μουσείου μια εβδομάδα μετά την κλοπή

Η διευθύντρια του Λούβρου, Laurence des Cars, παραδέχτηκε σε συνέντευξή της στη Le Monde ότι «η ληστεία δεν ήταν αναπόφευκτη», υπονοώντας ότι υπήρχαν γνωστά κενά ασφαλείας στο σύστημα επιτήρησης του μουσείου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει πολιτικό σάλο στη Γαλλία, με το Υπουργείο Πολιτισμού να ανακοινώνει επανεξέταση όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας στα μεγάλα μουσεία της χώρας.

Τα κλεμμένα αντικείμενα ανήκαν στη βασιλική συλλογή κοσμημάτων της Μαρίας Αντουανέτας, περιλαμβάνοντας ένα διαμαντένιο περιδέραιο και δύο καρφίτσες ανεκτίμητης ιστορικής αξίας.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ακόμη και αν αποσπαστούν τα πολύτιμα πετράδια, τα κοσμήματα είναι σχεδόν αδύνατο να πωληθούν νόμιμα, κάτι που ενισχύει την ελπίδα ανάκτησής τους.

Η αστυνομία εξετάζει συνεργασία με την Interpol και με οίκους δημοπρασιών για την παρακολούθηση πιθανών μεταπωλήσεων. Παράλληλα, το Λούβρο σχεδιάζει να εκθέσει αντίγραφα των κλοπιμαίων, για να διατηρήσει τη μνήμη των έργων έως ότου εντοπιστούν τα αυθεντικά.