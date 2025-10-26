Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη ληστεία στο μουσείου του Λούβρου, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άνδρες, περίπου 30 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν, και θεωρείται ότι μετείχαν στην ομάδα των τεσσάρων δραστών.

Η επιχείρηση έγινε το βράδυ του Σαββάτου, ανέφεραν πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο ένας από τους δύο συνελήφθη χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Ρουασί, τη στιγμή που επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αλγερία.

Ο δεύτερος εντοπίστηκε από την αστυνομία στην περιοχή Σεν Ντενί, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ενώ σύμφωνα με τη Le Parisien, οι δύο ύποπτοι είναι ήδη γνωστοί στις αρχές για υποθέσεις διαρρήξεων.

Η εφημερίδα Libération επικοινώνησε με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για την υπόθεση.

«Φαίνεται να ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα»

«Τους κλέφτες πάντα τους βρίσκουμε στο τέλος», τόνισε το βράδυ του Σαββάτου ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, μιλώντας στην Tribune du dimanche. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε προφίλ που «φαίνεται να ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα».

Από την πλευρά της, η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, διευκρίνισε επίσης το βράδυ του Σαββάτου ότι ο αριθμός των ερευνητών που εργάζονται για τον εντοπισμό των δραστών αυξήθηκε από περίπου εξήντα σε «πάνω από εκατό».

Two arrested over Louvre jewel heist, French media report https://t.co/GhLOl1O8tq — LBC (@LBC) October 26, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, γύρω στις 9:30 το πρωί, όταν δύο κακοποιοί χρησιμοποίησαν ανυψωτική πλατφόρμα για να φτάσουν στη Γκαλερί του Απόλλωνα, έσπασαν ένα παράθυρο και έκλεψαν οκτώ κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια διέφυγαν με ισχυρά σκούτερ, τα οποία οδηγούσαν δύο ακόμη συνεργοί τους. Η ληστεία διήρκεσε συνολικά επτά έως οκτώ λεπτά.