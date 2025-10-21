Όταν διαρρήκτες καταφέρνουν να εισέλθουν σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, αυτό του Λούβρου, από ένα παράθυρο δίπλα στον Σηκουάνα, χρησιμοποιώντας απλώς ένα ανυψωτικό που είχε σταθμεύσει σε δημόσιο δρόμο, το πρόβλημα ξεπερνά την τεχνική της διάρρηξης. Είναι ζήτημα συστημικής αστοχίας και όχι μόνο στον εσωτερικό μηχανισμό του μουσείου.

Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Rachida Dati, δήλωσε κατηγορηματικά ότι «το σύστημα ασφαλείας του μουσείου λειτούργησε». Δεν παρέλειψε όμως να επισημάνει ότι η ανυπαρξία αστυνόμευσης στον δημόσιο χώρο επέτρεψε στους δράστες να στήσουν την πρόσβασή τους δίπλα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Παρισιού χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του μουσείου, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, η μείωση του προσωπικού ασφαλείας κατά 25% την τελευταία δεκαετία έχει αφήσει κρίσιμες ζώνες με ανεπαρκή επιτήρηση. Οι ίδιες πηγές καταγγέλλουν ότι ο προϋπολογισμός κατευθύνεται πλέον κυρίως σε εκθεσιακά έργα, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την αναβάθμιση των συστημάτων προστασίας.

Αναπόφευκτα, η κουβέντα έφτασε και στις νέες προθήκες που είχαν τοποθετηθεί το 2019, οι οποίες φιλοξενούσαν τα κοσμήματα που εκλάπησαν. Δημοσίευμα του Le Canard enchaîné υποστήριξε ότι ήταν λιγότερο ανθεκτικές από τις παλιές, ειδικά σε σύγκριση με μία θωρακισμένη βιτρίνα του 1950 που είχε τη δυνατότητα να κατεβαίνει αυτόματα σε θησαυροφυλάκιο με την παραμικρή ένδειξη απειλής.

Το μουσείο αντέκρουσε τις αιτιάσεις, λέγοντας στο AFP πως η απόφαση για αλλαγή ήταν αναγκαία, καθώς το παλιό σύστημα είχε καταστεί μη λειτουργικό και επικίνδυνο, με επαναλαμβανόμενες τεχνικές αστοχίες που θα μπορούσαν να βλάψουν ακόμα και τα ίδια τα εκθέματα.

Η χρηματική αξία των κλοπιμαίων

Το ύψος της ζημιάς, όπως αποτιμήθηκε επίσημα από το μουσείο, φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ. Η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, ανέφερε πως πρόκειται για ένα ποσό «εξαιρετικά εντυπωσιακό», αλλά υπογράμμισε ότι δεν συγκρίνεται με την ιστορική απώλεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ακόμα κι αν οι δράστες είχαν την ιδέα να λιώσουν τα κοσμήματα, η συμβολική τους αξία χάνεται οριστικά — και δεν πρόκειται ποτέ να μετατραπεί σε αντίστοιχο οικονομικό όφελος