Χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να γίνει η «ληστεία της δεκαετίας» στο διάσημο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Οι ληστές διέρρηξαν το Λούβρο την περασμένη Κυριακή, στο φως της ημέρας, και έφυγαν με κοσμήματα που λέγεται ότι έχουν «ανυπολόγιστη» αξία, ενώ οι επισκέπτες και το προσωπικό ασχολούνταν με τις δουλειές τους.

Πώς, όμως, έκαναν οι κλέφτες τη διάρρηξη και γιατί την έκαναν;

Πώς το έκαναν;

Με ένα φορτηγό μετακομίσεων, μια σκάλα και ένα δισκοπρίονο.

Στις 9:30 το πρωί της Κυριακής 19/10, τέσσερις άνδρες πάρκαραν ένα φορτηγό πίσω από το Λούβρο, κάτω από τα παράθυρα του μπαλκονιού του πρώτου ορόφου της Γκαλερί Απόλλων. Στις 9:34, ανέβηκαν με μια ηλεκτρική σκάλα από το πίσω μέρος του φορτηγού. Αυτή η σκάλα που είναι τοποθετημένη στο φορτηγό είναι αρκετά συνηθισμένη στους δρόμους του Παρισιού, όπου χρησιμοποιείται για να ανυψώνει ογκώδη έπιπλα από τα παράθυρα των διαμερισμάτων.

Για να διαρρήξουν την γκαλερί, έκοψαν το γυαλί με το δισκοπρίονο, ενεργοποιώντας τον συναγερμό ασφαλείας. Όταν τους αντιμετώπισαν οι φρουροί, οι κλέφτες τους απείλησαν με το ίδιο εργαλείο. Στη συνέχεια, το προσωπικό του Λούβρου εκκένωσε το μουσείο.

Με τον χρόνο να κυλάει, οι κλέφτες έσπασαν δύο προθήκες.

Άρπαξαν πολλά πολύτιμα αντικείμενα, όπως ένα κολιέ με ζαφείρια, ένα κολιέ με σμαράγδια και ένα στέμμα που φορούσε η αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγος του Ναπολέοντα Γ’, ηγεμόνα της Γαλλίας τον 19ο αιώνα.

Στις 9:38 -οκτώ λεπτά μετά την άφιξή τους- οι κλέφτες ανέβηκαν σε δύο σκούτερ που τους περίμεναν έξω και έφυγαν.

Γιατί το έκαναν;

Οι κλέφτες δεν ήθελαν έργα τέχνης. Έκλεψαν μόνο κοσμήματα -τιάρες, σκουλαρίκια και κολιέ- κάτι που, σύμφωνα με τους ειδικούς, υποδηλώνει ότι ήθελαν πραγματικά διαμάντια, πολύτιμους λίθους και πολύτιμα μέταλλα που μπορούν να πουληθούν ξεχωριστά.

Μια τιάρα που κάποτε ανήκε στη βασίλισσα Ορτάνς, για παράδειγμα, περιείχε 24 ζαφείρια από την Κεϋλάνη και 1.083 διαμάντια. Αυτές οι πέτρες θα μπορούσαν να πωληθούν και να τοποθετηθούν σε νέα αντικείμενα, χωρίς να γίνουν αντιληπτές. Το χρυσάφι θα μπορούσε επίσης να λιώσει και να πωληθεί.

Υπό αυτή την έννοια, η ληστεία στο Λούβρο δεν ήταν πραγματικά ένα έγκλημα κατά της τέχνης, όπως σημειώνουν οι New York Times. Ήταν, όπως είπε ένας πρώην αρχηγός της ομάδας τέχνης της αστυνομίας του Λονδίνου σε έναν δημοσιογράφο, «κλοπή εμπορευμάτων».

Οι κλέφτες εμπορευμάτων γενικά δεν ανησυχούν αν αφήσουν πίσω κάποια πολύτιμα κομμάτια. Οι ληστές του Λούβρου προσπάθησαν να κλέψουν ένα στέμμα που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, με οκτώ χρυσούς αετούς, 1.354 διαμάντια, 1.136 διαμάντια σε κοπή ροζέτα και 56 σμαράγδια. Αλλά το εγκατέλειψαν στη βιασύνη τους να φύγουν.

Επίσης, δεν ασχολήθηκαν με αντικείμενα υψηλής αξίας και εύκολα αναγνωρίσιμα, όπως τα διαμάντια Regent και Sancy, τα οποία θα ήταν δύσκολο να πουληθούν, ακόμα και σπασμένα.

Υπάρχουν κάποια στοιχεία;

Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ερευνητές δεν αποκλείουν καμία υπόθεση σε αυτό το στάδιο, αλλά επικεντρώνονται στο οργανωμένο έγκλημα.

Η ταχύτητα της ληστείας υποδηλώνει ότι οι κλέφτες ήταν έμπειροι, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ωστόσο, δεν είναι σαφές για ποιον εργάζονται και τι σκοπεύουν να κάνουν με τα κλεμμένα κοσμήματα.

«Ένας ιδιώτης συλλέκτης θα μπορούσε να έχει παραγγείλει τη ληστεία», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, στο BFMTV. «Οι εγκληματίες θα μπορούσαν επίσης να διαλύσουν και να πουλήσουν ή να επαναχρησιμοποιήσουν τους πολύτιμους λίθους, τα μαργαριτάρια και τα μέταλλα των κοσμημάτων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, 60 ερευνητές ανακρίνουν μάρτυρες, εξετάζουν τα εγκληματολογικά στοιχεία και αναλύουν τα βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης του μουσείου και του δρόμου.

«Σε αυτό το στάδιο, εξετάζονται όλα τα στοιχεία», δήλωσε αργότερα σε ανακοίνωσή της.