Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι παραμένει κλειστό, καθώς η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τη θεαματική ληστεία που συγκλονίζει τη Γαλλία – μια «κινηματογραφική» επιχείρηση που στόχευσε τα ανεκτίμητα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

Ληστές με ηλεκτρικά εργαλεία εισέβαλαν στο πολυσύχναστο μουσείο μέρα μεσημέρι, παραβιάζοντας το κτίριο μέσω μπαλκονιού που βλέπει προς τον Σηκουάνα και δραπέτευσαν με σκούτερ, έχοντας αποσπάσει οκτώ εξαιρετικά πολύτιμα κοσμήματα.

Η ληστεία έγινε την Κυριακή, μεταξύ 09:30 και 09:40, λίγα μόλις λεπτά μετά το άνοιγμα του μουσείου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τέσσερα άτομα χρησιμοποίησαν μηχανικό ανυψωτικό όχημα για να φτάσουν στον πρώτο όροφο της Αίθουσας του Απόλλωνα – του χώρου όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα της αυτοκρατορικής Γαλλίας.

Έκλεψαν τα κοσμήματα από το Μουσείο του Λούβρου σε τέσσερα λεπτά και εξαφανίστηκαν

Δύο από αυτούς έκοψαν τα τζάμια με ηλεκτρικό τροχό, απείλησαν τους φρουρούς και άδειασαν δύο προθήκες μέσα σε επτά λεπτά, ενώ έμειναν μέσα στο μουσείο για 4 λεπτά, σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού, Ρασίντα Ντατί.

Η ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, μόλις 250 μέτρα από τη Μόνα Λίζα, είναι η πιο εντυπωσιακή από το 1911, όταν είχε κλαπεί ο διάσημος πίνακας.

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε» – Αντιδράσεις στη Γαλλία μετά τη ληστεία στο Λούβρο

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα στη Γαλλία, με τον πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να χαρακτηρίζει τη ληστεία «επίθεση στην ιστορία μας», ενώ η Μαρίν Λεπέν μίλησε για «πληγή στην ψυχή της Γαλλίας».

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», καθώς κάποιοι εγκληματίες «μπόρεσαν να βάλουν ένα κινητό αναβατόριο» σε δημόσιο δρόμο, «να ανεβάσουν ανθρώπους μέσα σε μερικά λεπτά για να πάρουν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα και να παρουσιάσουν μια αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας», σημείωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν.

«Υπάρχουν πολλά μουσεία στο Παρίσι, πολλά μουσεία στη Γαλλία, με ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα σε αυτά τα μουσεία», πρόσθεσε ο Νταρμανέν στη συνέντευξη που παραχώρησε κατά την οποία υπογράμμισε ότι η αστυνομία θα συλλάβει εντέλει τους δράστες.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Ωστόσο, το ερώτημα που κυριαρχεί είναι πώς μια τόσο καλοσχεδιασμένη επιχείρηση κατέστη δυνατή σε ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα μουσεία του κόσμου.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, μία από τις τρεις αίθουσες όπου έγινε η ληστεία δεν είχε κάμερες ασφαλείας, ενώ ο τοπικός συναγερμός της αίθουσας ήταν εκτός λειτουργίας το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρει το BBC.

Η Γαλλίδα γερουσιαστής, Ναταλί Γκουλέ, δήλωσε πως «είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς συνέβη τόσο εύκολα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε απενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Το υπουργείο Πολιτισμού επιμένει πως οι συναγερμοί λειτούργησαν, αλλά οι φύλακες δεν τους άκουσαν.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο «δουλειάς εκ των έσω», καθώς οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν επακριβώς τις αδυναμίες του συστήματος ασφαλείας και κινήθηκαν με επαγγελματισμό. Πηγές κοντά στην έρευνα κάνουν λόγο για «κλοπή κατά παραγγελία» για λογαριασμό εγκληματικής οργάνωσης.

Περίπου 60 ερευνητές έχουν αναλάβει την υπόθεση, με τις Αρχές να αναλύουν τα βίντεο από τις κάμερες στους γύρω δρόμους και τη διαδρομή διαφυγής.

Τι έκλεψαν οι δράστες

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, οι ληστές αφαίρεσαν οκτώ κομμάτια εξαιρετικής αξίας, μεταξύ αυτών:

Μια τιάρα και μια καρφίτσα που ανήκαν στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄.

Ένα σμαραγδένιο κολιέ και ένα ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας.

Μια τιάρα, ένα κολιέ και ένα μονό σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια που ανήκε στη βασίλισσα Μαρία-Αμαλία και στη βασίλισσα Ορτάνς.

Μια καρφίτσα γνωστή ως «καρφίτσα λειψανοθήκη».

Δύο ακόμη αντικείμενα -ανάμεσά τους και το στέμμα της Ευγενίας- βρέθηκαν κοντά στο σημείο, πιθανότατα αφού έπεσαν κατά τη διαφυγή.

Τα κειμήλια είναι ανεκτίμητα, στολισμένα με χιλιάδες διαμάντια και πολύτιμους λίθους, και η αξία τους θεωρείται ανυπολόγιστη.

Πού μπορεί να καταλήξουν τα κοσμήματα

Ειδικοί εκτιμούν ότι οι δράστες δεν θα κρατήσουν τα κοσμήματα ακέραια, αλλά θα τα διαλύσουν, θα λιώσουν τα μέταλλα και θα κόψουν τις πέτρες για να εξαφανίσουν τα ίχνη. Όπως δήλωσε ο Κρις Μαρινέλο, διευθύνων σύμβουλος της Art Recovery International, «βρίσκεται σε εξέλιξη αγώνας δρόμου» για να εντοπιστούν πριν διαλυθούν.