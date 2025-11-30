Ο ΠΑΟΚ έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ, κατάφερε όμως να ισοφαρίσει και παρά την αποβολή του Μεϊτέ στο 77′ πέτυχε τρίτο γκολ στο 90′ με τον Γιακουμάκη και να νικήσει με 3-2 τον Λεβαδειακό εκτός έδρας, παραμένοντας στο -2 από τον Ολυμπιακό.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να πιέσουν από νωρίς, οι γηπεδούχοι όμως ήταν αυτοί που σκόραραν. Στο 10ο λεπτό, έπειτα από ωραία ομαδική συνεργασία, ο Βέρμπιτς σούταρε, η μπάλα βρήκε σε σώματα και τελικά ο Κωστή με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Παβλένκα για το 1-0.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είδε, έτσι, τον βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού να μεγαλώνει από νωρίς και στα επόμενα λεπτά είχε την κατοχή της μπάλας αλλά όχι και τον τρόπο για να απειλήσει. Οι «ασπρόμαυροι» δυσκολεύονταν να κάνουν το παιχνίδι τους και να βρουν χώρους, με αποτέλεσμα ο χρόνος να κυλάει χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου όμως, στο 45′, ήρθε η ισοφάριση; Ο Ιβανούσετς εκτέλεσε το κόρνερ ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά και η μπάλα βρήκε στον Όζμπολτ και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1. Το πρώτο μέρος, επομένως, έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για τον «δικέφαλο του βορρά», το δεύτερο όμως δεν άρχισε καθόλου καλά…

Στο 50′ η ομάδα της Λιβαδειάς βγήκε πολύ ωραία στην επίθεση και ο Παλάσιος με υπέροχη μπαλιά βρήκε τον Βέρμπιτς που εκτέλεσε τον Παβλένκα για το 2-1. Η απάντηση, όμως, ήταν άμεση καθώς στο 55′ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Λόβρεν πήρε την κεφαλιά και ο Οζντόεφ με το… στήθος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Ο Λουτσέσκου έκανε τρεις αλλαγές στο 60′ θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα του και το παιχνίδι συνεχίστηκε με τις δύο ομάδες να θέλουν το 3ο γκολ αλλά να μην έχουν τις φάσεις για να το πετύχουν. Στο 77′, πάντως, είχαμε αλλαγή δεδομένων καθώς ο Μεϊτέ πάτησε τον Κωστή από πίσω και ο Σιδηρόπουλος τού έδειξε την κόκκινη κάρτα, επιβεβαιώνοντας την απόφασή του μετά την εξέταση του VAR.

Αναγκασμένος, πλέον, να αλλάξει τα πλάνα του, ο Λουτσέσκου έκανε… αλλαγή στην αλλαγή τον Ντεσπόντοφ βάζοντας στη θέση του τον Καμαρά και το φινάλε του αγώνα ήταν δραματικό: Μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδειακό στο 89′ με τον Όζμπολτ που πάτησε περιοχή και σούταρε για να αποκρούσει ο Παβλένκα, αντεπίθεση του ΠΑΟΚ στο 90′ με τον Τάισον που έδωσε την ασίστ στον Γιακουμάκη για το 2-3 με πλασέ!

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή, Τσόκαϊ, Παλάσιος, Μπάλτσι (66′ Τσιμπόλα), Βέρμπιτς (83′ Πεντρόσο), Όζμπολτ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα (60′ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (60′ Μπάμπα), Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (60′ Ντεσπόντοφ, 83′ Καμαρά), Τάισον, Γιακουμάκης.