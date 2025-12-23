Μετά τη σημερινή διαδικασία στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, η 23χρονη μητέρα του μόλις τριών ετών παιδιού που κατέληξε από ασιτία κρίθηκε προφυλακιστέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως σε συνδυασμό με ενδεχόμενο δόλο.

Η ίδια η μητέρα είχε μεταφέρει το παιδί στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρό από την προηγούμενη μέρα, όπως μετέδωσε και το e-evros.

Την ίδια ώρα, άγνωστοι επιτέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Τέρμα Άβανος, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Ο παππούς του παιδιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από επίθεση.

Λόγω αυτών των γεγονότων, σήμερα η αστυνομική παρουσία στο Δικαστικό Μέγαρο ήταν ισχυρή για την αποφυγή νέων επεισοδίων.

Η δήλωση της δικηγόρου της κατηγορούμενης υποβάλει ότι το παιδί παρουσίαζε προβλήματα, είχε επισκεφθεί ψυχολόγο και ότι η μητέρα του προσπαθούσε να το φροντίσει όσο μπορούσε, καθώς και η υπόλοιπη οικογένεια.