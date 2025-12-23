Για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Βάνια Ντρκούσιτς, ο οποίος είχε αποτελέσει στόχο και το καλοκαίρι του 2024, γράφουν σε Ρωσία και Σλοβενία, με τον παίκτη να επιθυμεί την αποχώρησή του από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Ο 26χροβος Σλοβένος κεντρικός αμυντικός είχε απασχολήσει τους «ασπρόμαυρους» και το 2024, όταν αγωνιζόταν στη Σότσι, το θέμα όμως δεν είχε προχωρήσει και τελικά είχε πάρει μεταγραφή στη Ζενίτ, στην οποία και παραμένει.

Ο Ντρκούσιτς είναι βασικός στην ομάδα της Αγίας Πετρούπολης, με την οποία έχει 20 συμμετοχές φέτος και διεκδικεί το πρωτάθλημα καθώς η Ζενίτ είναι στο -1 από την πρωτοπόρο Κράσνονταρ, παρ’ όλα αυτά ο ίδιος επιθυμεί την αποχώρησή του.

Αυτό γράφουν τόσο στη Σλοβενία όσο και στη Ρωσία, με τα σχετικά δημοσιεύματα να τονίζουν πως ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του και η Ζενίτ δεν είναι αρνητική στο να συζητήσει για την πώλησή του, αν φυσικά ικανοποιηθεί οικονομικά.

Σύμφωνα με τους Ρώσους, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε και για τον Εράκοβιτς, οι συζητήσεις όμως δεν προχώρησαν επειδή η Ζενίτ ζητούσε 10 εκατ. ευρώ και δεν ήταν θετικοί στο ενδεχόμενο ανταλλαγής του με τον Τσάλοφ.