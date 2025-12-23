Ο Γιώργος Πρίντεζης εξήγησε γιατί δεν μπορούσε να πάει στον Παναθηναϊκό, αποκάλυψε τον αγαπημένο του παίκτη στον Ολυμπιακό, θυμήθηκε τη χειρότερη στιγμή του και σχολίασε τους χαμένους τελικούς της Euroleague αλλά και τα όσα έγιναν σε αυτούς της Stoiximan Basket League.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας παραχώρησε συνέντευξη στους «EuroInsiders» και απάντησε και στο αν θα πήγαινε ποτέ στους «πράσινους», εξηγώντας γιατί δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πρίντεζης…

Για τη χειρότερη στιγμή του: «Στη Μάλαγα. Ό,τι και να έκανα δεν μπορούσα να πετύχω. Ό,τι και να έκανα, ένιωθα ότι δεν μπορώ να πετύχω. Ακόμα και αν έπαιζα μονό με τον εαυτό μου, θα έχανα. Τόσο κακή ήταν η αυτοπεποίθησή μου. Η αυτοπεποίθηση είναι το νούμερο ένα για μένα σε ό,τι κάνεις στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ήμουν χάλια. Μου έδιναν την μπάλα και ήθελα να τη διώξω. Ήθελα ακόμα και να αποσυρθώ. Ένιωθα τόσο άσχημα. Ήμουν ανάμεσα σε δύο επιλογές. Ή θα αποσυρθώ ή θα πάω να παίξω κάπου για… πλάκα ή θα πήγαινα στο γυμναστήριο για πέντε ώρες τη μέρα να δουλέψω σαν ζώο!

Και αυτό έκανα. 3 Φεβρουαρίου έμεινα εκτός ομάδας. Και κάθε μέρα 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα έκανα σκληρή προπόνηση. Όταν έφυγα από εκεί, γύρισα στον Ολυμπιακό, έπαιξα τους τελικούς και το καλοκαίρι και για δυόμισι μήνες έκανα κάθε μέρα διπλή προπόνηση. Δεν μπορώ να πω ότι βελτιώθηκα σαν παίκτης, αλλά βελτιώθηκε η νοοτροπία μου».

Για το αν θα πήγαινε ποτέ στον Παναθηναϊκό: «Δε ξέρω καν αν θα με ήθελε ο Παναθηναϊκός. Ξέρω ότι ο Ζέλικο αγαπούσε τον τρόπο που έπαιζα. Αλλά για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, πιστεύω ότι προτιμούσαν να με βλέπουν στον Ολυμπιακό. Ξέρουν ότι είμαι Ολυμπιακός. Ξέρουν ότι αγαπώ και υποστηρίζω την ομάδα. Πιστεύω πως ήταν καλύτερο για όλους να μείνω στον Ολυμπιακό.

Όταν ο Σπανούλης ήρθε στον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό, έκανε το σωστό πράγμα. Δηλαδή, ήταν επαγγελματίας, έκανε το καλύτερο για την καριέρα του. Εγώ πήγαινα με το συναίσθημα. Σέβομαι την κίνηση αυτή περισσότερο από τον εαυτό μου που έλεγε ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό, επειδή υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Αυτός είμαι εγώ, αυτός είναι βέβαια ο Μπίλι, αυτός είναι και ο Κώστας Σλούκας».

Για τον αγαπημένο του παίκτη: «Ο αγαπημένος μου παίκτης αυτή τη στιγμή, είναι ο Εβάν Φουρνιέ. Ακόμα και αν δεν άρχισε καλά τη σεζόν, δεν παύω να πιστεύω στο ταλέντο και την ποιότητά του. Ακόμα και αν συνεχίσει έτσι μέχρι τον Ιανουάριο».

Για τους χαμένους τελικούς του Ολυμπιακού στην EuroLeague: «Δεν είναι εύκολο να χάνεις τους τελικούς. Όταν χάσαμε από τη Ρεάλ και τη Φενέρ, μέσα μου ένιωθα καλά γιατί δώσαμε ό,τι είχαμε να δώσουμε. Πιστεύω πως μπορούσαμε να νικήσουμε αν με ρωτήσεις, αλλά φτάσαμε τα όριά μας. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου».

Για τους τελικούς της Stoiximan GBL που… ξέφυγαν: «Ακούστε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ωραία όσα είδαμε. Είμαι της άποψης ότι θέλω να υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα, αλλά όχι να φτάνουμε μέχρι αυτό το σημείο. Μερικά πράγματα που έγιναν ήταν πολύ κακά. Πιστεύω πως μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν του άρεσε όσα είδε και απλά ήθελε να δει τα παιχνίδια ανάμεσα σε δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Δεν είναι ωραίο».