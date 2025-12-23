Για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ -ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2027- και τις… ποινές που αποφασίζει για τους παίκτες του στις προπονήσεις, μίλησε στο podcast «Offsiders» ο επιθετικός της Βαγιαδολίδ, Ιβάν Αλέχο.

Ο 30χρονος Αλέχο είχε συνεργαστεί για ένα χρόνο με τον Μεντιλίμπαρ στην Έιμπαρ και μιλώντας στο «Offsiders» είχε μόνο καλά λόγια να πει για αυτόν. «Είναι… Νο10 σε όλα, είναι ένας ευθύς άνθρωπος, έντιμος, ειλικρινής, κορυφαίος προπονητής. Και οι προπονήσεις ήταν καταπληκτικές», είπε αρχικά ο επιθετικός της Βαγιαδολίδ.

Συνεχίζοντας, ο Αλέχο αποκάλυψε πώς ο Μεντιλίμπαρ… τιμωρεί τους παίκτες του στις προπονήσεις.

«Κάναμε πολλές ασκήσεις τελειώματος. Όταν σουτάρεις και η μπάλα δεν μπαίνει μέσα, όταν δεν πάει καν προς την εστία αλλά φεύγει άουτ, σου λέει «volata». Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις τούμπα. Φυσικά, υπήρχαν ξένοι παίκτες που δεν καταλάβαιναν τίποτα.

Φανταστείτε μια κατοχή με δύο επαφές. Λοιπόν, όποιος δέχεται τρεις επαφές ή δεν καταλαβαίνει, κάνει μία τούμπα. Και αν κάνετε ξανά αυτό το λάθος, επτά τούμπες. Με τον Κίκε Γκαρσία συχνά μαλώνανε γι’ αυτό. «Σκάσε, Κίκε. Δέκα τούμπες».

Σε αφήνει να του πεις πράγματα, αλλά μετά πρέπει να δεχτείς αυτά που λέει. Δεν ξέρω κανέναν ποδοσφαιριστή που να μιλάει άσχημα για τον Μεντιλίμπαρ και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ».