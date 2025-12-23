Σε νομικές ενέργειες θα κινηθεί η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, με αφορμή δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ισχυρίζεται ψευδώς – σύμφωνα με τη Μ. Συρεγγέλα – ότι είναι συνεργάτιδα της Καλλιόπης Σεμερτζίδου.

Η ανακοίνωση της Μαρίας Συρεγγέλα:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Παρά ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες. Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου.»