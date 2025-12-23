Ο 10ος πιο δημοφιλής παίκτης του NBA στα social media είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Λούκα Ντόντσιτς να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, καθώς η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε μετά τη μεταγραφή του στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Το πόσο δημοφιλής είναι ένας παίκτης προκύπτει από τις προβολές στα social media του NBA και ο Ντόντσιτς είναι αυτός που παρακολουθούν περισσότερο οι φίλαθλοι, έχοντας συγκεντρώσει 845 εκατομμύρια προβολές.

Στη 2η θέση, πίσω από τον Σλοβένο σταρ των Λέικερς, είναι ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 708 εκατομμύρια προβολές, έχοντας ξεπεράσει πλέον τους Στεφ Κάρι και ΛεΜπρόν Τζέιμς που ακολουθούν, ενώ στην 5η θέση είναι ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Στην 6η βρίσκεται ο Νίκολα Γιόκιτς, στην 7η ο Όστιν Ριβς, στην 8η ο Κέβιν Ντουράντ, στην 9η ο Κούπερ Φλαγκ και στη 10η ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχοντας συγκεντρώσει 304 εκατομμύρια προβολές.