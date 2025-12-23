Ένα περιστατικό με έναν 14χρονο Αλβανό μαθητή, που κατείχε ένα αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (23/12) από την Ελληνική Αστυνομία κοντά σε σχολικό χώρο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο ανήλικος μαθητής του γυμνασίου της περιοχής Πυλαίας βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του έξω από το 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο Χαριλάου όταν τον εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν το σακίδιο του νεαρού και διαπίστωσαν ότι μετέφερε ένα αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι, διαστάσεων γύρω στα 20 εκατοστά. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το είχε για λόγους αυτοάμυνας.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του για παραβίαση του νόμου περί όπλων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα προσαχθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.