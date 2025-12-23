Με ανακοίνωση της η ΕΠΟ έκανε γνωστό πως ανακλήθηκε η άδεια συμμετοχής της Καλαμάτας στη Super League 2, λίγες μέρες μετά την απαγόρευση μεταγραφών που επιβλήθηκε από τη FIFA.

Η «μαύρη θύελλα» είναι πρωτοπόρος του Νοτίου Ομίλου και στοχεύει στην άνοδο στη Stoiximan Super League, τα προβλήματα όμως δεν λείπουν… Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία την τιμώρησε με απαγόρευση μεταγραφών όχι μόνο για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου αλλά για τις επόμενες τρεις και τώρα ανακαλείται η άδεια συμμετοχής στη Super League 2.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει τα εξής…

«Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Δεκεμβρίου 2025 εξέτασε τον φάκελο της ΠΑΕ της Β’ Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2) «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Ανακαλεί την χορηγηθείσα, με την υπ’ αριθ. 4/2025 απόφαση άδεια συμμετοχής της ΠΑΕ «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη διασυλλογική διοργάνωση του Ελληνικού Πρωταθλήματος Β’ Εθνικής Επαγγελματικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου (SUPER LEAGUE 2), της περιόδου 2025-2026 της ΠΑΕ και επιβάλλει στην εν λόγω ΠΑΕ συνολικό χρηματικό πρόστιμο δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ».