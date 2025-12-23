Αλλάζει το σκηνικό του καιρού μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πως θα κάνουμε Χριστούγεννα με βροχές, ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από την παραμονή.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, οι βροχές πρόκειται να ξεκινήσουν από τα δυτικά της χώρας και θα επεκταθούν σταδιακά σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις, που ήδη έχουν ταλαιπωρήσει τους εκδρομείς, αφού τα μπλόκα των αγροτών δημιούργησαν μποτιλιάρισμα σε αρκετά σημεία.

Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν οι οδηγοί, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα είναι κατά διαστήματα δυσμενείς, ειδικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, όπου αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις. Παράλληλα, καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Στην Αττική, ο καιρός την παραμονή των Χριστουγέννων θα είναι μουντός, με βροχές κατά διαστήματα και πιθανότητα πρόσκαιρης καταιγίδας. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε πολύ ορεινά τμήματα, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Βελτίωση αναμένεται την ημέρα των Χριστουγέννων, καθώς το καιρικό σύστημα θα κινηθεί σχετικά γρήγορα προς τα ανατολικά. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη και περιοχές του Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με διαστήματα ηλιοφάνειας και ήπιες θερμοκρασίες. Στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Από Παρασκευή αναμένεται υποχώρηση των βροχών και χειμερινές θερμοκρασίες.

Από την Παρασκευή και μετά, οι βροχές θα λιγοστέψουν και σταδιακά θα σταματήσουν, ωστόσο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε χειμερινά, φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί αναμένεται παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες κυρίως σε βόρειες και ορεινές περιοχές, χωρίς προς το παρόν ακραία φαινόμενα.

Πότε θα βρέξει μεταξύ Αθήνας-Θεσσαλονίκης, πόσο θα επηρεαστούν τα μπλόκα από τον καιρό

Το ερώτημα που απασχολεί αρκετό κόσμο είναι αν θα βρέξει στις περιοχές όπου υπάρχουν μπλόκα και ουρές χιλιομέτρων, κάτι που θα έκανε την κατάσταση ακόμα δυσκολότερη.

Καθώς η κατάσταση στις Εθνικές Οδούς είναι δύσκολη, με οχήματα να έχουν σχηματίσει ουρές και τους αγρότες να διαπραγματεύονται με τους αστυνομικούς για να ανοίγουν λωρίδες κυκλοφορίας, η προσοχή είναι στραμμένη στον καιρό που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς μια έντονη βροχόπτωση θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στην έξοδο των εκδρομέων, που έχουν ήδη κληθεί να οπλιστούν με υπομονή.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος απάντησε στο ερώτημα αυτό, μιλώντας στο Mega: «Δεν περιμένουμε καμία βροχή από την Αθήνα μέχρι τα Τέμπη. Αλλά αργά το βράδυ από τα Τέμπη μέχρι τη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές».