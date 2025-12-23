Την αναβολή της «Νύχτας των Ευχών», που είχε προγραμματίσει για αύριο Παραμονή των Χριστουγέννων στην πλατεία Κοτζιά, αποφάσισε ο δήμος Αθηναίων.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα και καταιγίδα.

Όπως ανακοινώθηκε, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 18.00.

Η Νύχτα των Ευχών είναι μια σύγχρονη γιορτή που διοργανώνεται στην Αθήνα από τον Δήμο και το ραδιόφωνο Αθήνα 9,84, κυρίως στις 24 Δεκεμβρίου, με σκοπό τη συγκέντρωση των πολιτών στην Πλατεία Κοτζιά για να στείλουν ευχές για το νέο έτος μέσα από την ανάφλεξη βιοδιασπώμενων φαναριών.