Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι Αρχές της Τουρκίας για τις επόμενες μέρες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που λέει ότι έλαβε η τουρκική χωροφυλακή, το Ισλαμικό Κράτος προετοιμάζεται για χτυπήματα εντός της τουρκικής επικράτειας.

Ενόψει της Πρωτοχρονιάς και με ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, η Γενική Διοίκηση της Χωροφυλακής της Τουρκίας, στην Άγκυρα ενημέρωσε το προσωπικό και τους συναρμόδιους φορείς για πιθανή απειλή από το ISIS. Σε έγγραφο προειδοποίησης της 19ης Δεκεμβρίου, τονίστηκε ότι ο κίνδυνος αφορά κυρίως την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν πληροφορίες για προετοιμασίες ταυτόχρονων επιθέσεων σε πολυσύχναστες περιοχές τις επόμενες ημέρες, πιθανώς με χρήση οχημάτων φορτωμένων με εκρηκτικά. Ζητείται ιδιαίτερη προσοχή σε εμπορικά κέντρα και λαϊκές αγορές, όπου υπάρχει έντονη κυκλοφορία κόσμου.

Συναγερμός για επιθέσεις αυτοκτονίες και βόμβες στην Τουρκία – Σε επιφυλακή οι Αρχές

Η προειδοποίηση επισημαίνει ότι οι επιθέσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν με διάφορους τρόπους, όπως ένοπλες ενέργειες, αυτοκτονικές επιθέσεις, οχήματα με βόμβες, drones ή όχημα που θα πέσει σε πλήθος, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε εγρήγορση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Cumhuriyet, η πρόθεση για επιθέσεις προκύπτει από την «αποφασιστική καταπολέμηση εντός και εκτός χώρας, που έχει αποδυναμώσει τις δυνατότητες δράσης του ISIS και άλλων ριζοσπαστικών τρομοκρατικών οργανώσεων, οι οποίες αναζητούν ιδιαίτερα εντυπωσιακές πράξεις λόγω Πρωτοχρονιάς».

Στο έγγραφο σημειώνεται ότι «σύμφωνα με οδηγίες από τα υποτιθέμενα ηγετικά στελέχη προς τα μέλη, για να αποτρέψουν αποχωρήσεις, να ενθαρρύνουν οπαδούς, να σπείρουν φόβο και πίεση στην κοινή γνώμη, τα μέλη του οργανισμού έχουν λάβει πρωτοβουλία να δώσουν εντολές σε αδρανείς πυρήνες για ανεξάρτητες “μεμονομένες τρομοκρατικές” ενέργειες σε διάφορα σημεία».

Απαιτείται από το προσωπικό να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας τόσο εντός πόλεων όσο και στις εισόδους, καθώς και να μοιραστεί κάθε νέα πληροφορία με τη ΜΙΤ και την αστυνομία.