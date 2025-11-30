Η αναβάθμιση στις εγκαταστάσεις του ΣΕΦ με το νέο σύστημα ψύξης που τοποθετήθηκε προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος προχώρησε σε ανάρτηση στα social media.

Η διοίκηση του ΣΕΦ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του έργου που κόστισε 1,2 εκατ. ευρώ, ποσό που ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός θεωρεί ότι δόθηκε από την πολιτεία και όχι από τον Ολυμπιακό, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το γήπεδο.

Έτσι, με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Instagram έκανε λόγο για «άνιση μεταχείριση», προσθέτοντας ότι παίρνει σάρκα και οστά ο θυμός τόσο του ίδιου όσο και των φίλων του Παναθηναϊκού.

«Η άνιση μεταχείριση έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά… Ο θυμός μου αλλά και όλου του Παναθηναϊκού κόσμου επίσης……», ανέφερε στη σχετική ανάρτηση ο Γιαννακόπουλος.