Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η έδρα του Ολυμπιακού, προχώρησε σε μια κομβική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του, αποκτώντας ένα νέο, υπερσύγχρονο σύστημα ψύξης, ένα έργο που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη λειτουργικότητα του γηπέδου.

Η επένδυση, που ξεπερνά τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, διασφαλίζει πλέον ένα αξιόπιστο και ενεργειακά αποδοτικό περιβάλλον για αθλητές, διοργανωτές και φιλάθλους.

Η ανακοίνωση του ΣΕΦ:

«Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ολοκλήρωσε με επιτυχία την αντικατάσταση μίας (1) ψυκτικής μονάδας, στο πλαίσιο ενός σύνθετου και τεχνικά απαιτητικού έργου αναβάθμισης των υποδομών του.

Πρόκειται για την πρώτη πλήρη ανανέωση του συστήματος ψύξης από την ίδρυσή του, με αντικατάσταση της βασικής υδρόψυκτης μονάδας, πλήρη συντήρηση των δύο παλαιών και επαναλειτουργία της μίας εξ αυτών μετά από πάνω από δέκα χρόνια αδράνειας.

Το ΣΕΦ διαθέτει υδρόψυκτες μονάδες ψύξης, δηλαδή συστήματα που χρησιμοποιούν νερό ως βασικό ψυκτικό μέσο αντί για αέρα, προσφέροντας αυξημένη ενεργειακή απόδοση και σταθερή θερμοκρασιακή κάλυψη – ιδανική λύση για εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. Οι μονάδες αυτές, ήδη από την αρχική εγκατάστασή τους, αποτέλεσαν τεχνολογικά πρωτοποριακή επιλογή για τα ελληνικά δεδομένα.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν:

Αντικατάσταση μίας (1) ψυκτικής μονάδας με νέο, υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

Πλήρης καθαρισμός και συντήρηση των εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων του δακτυλίου και της αρένας, με αποκατάσταση της λειτουργίας σε όσα μοτέρ βρίσκονταν εκτός.

Παρεμβάσεις στον χώρο του αντλιοστασίου, για την υποστήριξη της συνολικής αναβάθμισης.

Το έργο υλοποιήθηκε με απόλυτη τεχνική πληρότητα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του Σταδίου.

Με δαπάνη που ξεπερνά τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, η επένδυση αυτή διασφαλίζει, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του ΣΕΦ, αξιόπιστο, αποδοτικό και ενεργειακά βιώσιμο σύστημα ψύξης, προς όφελος των αθλητικών ομάδων, των διοργανωτών και των χιλιάδων επισκεπτών του ιστορικού σταδίου.

Η Διοίκηση του ΣΕΦ αποδεικνύει στην πράξη ότι, με σχέδιο, τεχνική επάρκεια και διοικητική συνέχεια, ακόμη και τα πιο απαιτητικά έργα υποδομής μπορούν να υλοποιηθούν με επιτυχία και με μακροπρόθεσμο όφελος για τον ελληνικό αθλητισμό.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στους εργαζομένους του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ιδιαιτέρως στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία, με τεκμηριωμένες εισηγήσεις και διαρκή τεχνική υποστήριξη, συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου».