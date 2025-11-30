Σε ένα ντέρμπι με απίθανη εξέλιξη και με εκατέρωθεν αποβολές, η ΑΕΚ με χατ-τρικ του Γιόβιτς νίκησε με 3-2 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και παρέμεινε στο -3 από την κορυφή.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, ήταν πιο κινητικοί από το ξεκίνημα, προσπάθησαν να πιέσουν και τελικά δεν άργησαν να πάρουν και το προβάδισμα. Στο 16′ ο Μάνταλος γέμισε και ο Γιόβιτς, τον οποίο κάλυπτε ο Γεντβάι, με κεφαλιά νίκησε τον Ντραγκόφσκι για το 0-1.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε, έτσι, από νωρίς το προβάδισμα και αυτή του Ράφα Μπενίτεθ βγήκε μπροστά για την ισοφάριση, στην οποία θα μπορούσε να φτάσει λίγα λεπτά μετά. Στο 24′ ο Τετέ βρέθηκε στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Πήλιου, από το VAR ενημέρωσαν τον διαιτητή ότι πρέπει να δει τη φάση και όταν την είδε έδειξε το σημείο του πέναλτι.

Πέναλτι που εκτέλεσε στο 27′ ο Σφιντέρσκι αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε, με τους «πράσινους» να επιμένουν πάντως και να πρεσάρουν από ψηλά θέλοντας να βάλουν δύσκολα στους «κιτρινόμαυρους». Η αλήθεια είναι πως το έκαναν, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου όμως η πλάστιγγα έγειρε εμφανώς προς την πλευρά της Ένωσης.

Το λάθος του Γεντβάι στον χώρο του κέντρου στο 45′ είχε ως αποτέλεσμα ο Μάνταλος να βγει στην κόντρα και την κατάλληλη στιγμή έδωσε στον Γιόβιτς που ανατράπηκε από τον Τουμπά. Πέναλτι για τους φιλοξενούμενους, επομένως, με τον Σέρβο φορ να αναλαμβάνει και την εκτέλεση και να γράφει το 0-2… αλα Πανένκα.

Με το ξεκίνημα του β’ μέρους ο Νίκολιτς έκανε δύο αλλαγές, βγάζοντας τον Μάνταλο που δέχθηκε ένα χτύπημα για να βάλει τον Μαρίν και τον Πήλιο για να βάλει τον Πένραϊς, με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να πιέσει καθώς ήθελε ένα γκολ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Τα πράγματα, όμως, δεν πήγαν όπως θα ήθελε…

Στο 62′ ο Μπενίτεθ έκανε τρεις αλλαγές και αμέσως μετά, στο 64′, η ομάδα του έμεινε με 10 παίκτες… Ο Τούμπα ήταν αυτός που αποβλήθηκε, με 2η κίτρινη κάρτα, για το φάουλ στον Γκατσίνοβιτς, με αποτέλεσμα όλοι να πιστέψουν πως το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί. Δεν ήταν έτσι όμως…

Στο 71′ ο Τετέ με κεφαλιά, χάρη και στον Στρακόσα που γλίστρησε, μείωσε σε 1-2 βάζοντας ξανά στο ματς τους «πράσινους», οι οποίοι στο 76′ πλησίασαν και στην ισοφάριση με τον Τσέριν, το σουτ του οποίου έφυγε λίγο άουτ μετά το γύρισμα του Τετέ από δεξιά. Οι γηπεδούχοι το πίστευαν πλέον και στο 85′ έμειναν με 10 παίκτες και οι φιλοξενούμενοι καθώς ο διαιτητής έδειξε 2η κίτρινη κάρτα στον Μάριν για φάουλ στον Τζούριτσιτς.

Τα πάντα ήταν ανοιχτά πλέον και στο 90′ η Λεωφόρος… πήρε φωτιά καθώς ο Τζούριτσιτς με σουτ εκτός περιοχής βρήκε δίχτυα για το 2-2! Αμέσως μετά, όμως, οι πανηγυρισμοί έγιναν… σιωπή. Η ασυνεννοησία των Πάλμερ-Μπράουν και Ντραγκόφσκι είχε ως αποτέλεσμα ο Κοϊτά να τσιμπήσει τη μπάλα και ο Πολωνός τερματοφύλακας τον ανέτρεψε, με τον διαιτητή να δείχνει ξανά, για τρίτη φορά στο ντέρμπι, το σημείο του πέναλτι.

Και από εκεί και πέρα, ο Γιόβιτς έγραψε το 2-3 με χατ-τρικ και έδωσε μεγάλη νίκη στην ΑΕΚ, η οποία παρέμεινε στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Καλάμπρια (62′ Τσέριν), Ζαρουρί, Τσιριβέγια (86′ Ντέσερς), Σιώπης (75′ Κώτσιρας), Μπακασέτας (62′ Τζούριτσιτς), Τετέ, Σφιντέρσκι (62′ Πάντοβιτς).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (46′ Πένραϊς), Πινέδα, Μάνταλος (46′ Μαρίν), Καλοσκάμης (62′ Κοϊτά), Ζοάο Μάριο, Γκατσίνοβιτς (94′ Γκρούγιτς), Γιόβιτς.