Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ κοντράρονται στη Λεωφόρο στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τη νίκη να αποτελεί το μοναδικό ζητούμενο και για τις δύο ομάδες.

Οι «κιτρινόμαυροι» είναι στο -6 από τον Ολυμπιακό, μετά τη νίκη του επί του Παναιτωλικού, οπότε θέλουν οπωσδήποτε το τρίποντο για να μην αυξηθεί η διαφορά και χάσουν έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Οι «πράσινοι», από την άλλη πλευρά, θέλουν τη νίκη για να δώσουν συνέχεια στα καλά αποτελέσματα στα τελευταία παιχνίδια τους, συνεχίζοντας να τονώνουν την αυτοπεποίθησή τους με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο.

Οι 11άδες με τις οποίες παρατάσσονται οι δύο ομάδες

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Καλάμπρια, Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Σφιντέρσκι.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.