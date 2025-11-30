Με ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής “Η Ελλάδα ψηφίζει” ήρθαν ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος, το απόγευμα της Κυριακής, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσω του ΣΚΑΪ.

Με αφορμή μια ερώτηση, δε, οι δυο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές θέλησε να κάνουν μια ιδιαίτερη αναφορά στον ανταγωνισμό που έχουν καθημερινά στην πρωινή ζώνη και πιο συγκεκριμένα στην Φαίη Σκορδά.

“Η καλύτερη παρουσιάστρια με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη είναι… η Σίσσυ Χρηστίδου, η Φαίη Σκορδά ή η Κατερίνα Καραβάτου” ήταν η ερώτηση με τον Χρήστο Κούτρα να τονίζει τα εξής, μεταξύ άλλων, για την παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του Μεγάλου Καναλιού.

“Η Φαίη μας, η Φαίη Σκορδά, γεια σου Φαίη, είναι γεννημένη στο Κιλκίς και όχι στη Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη όμως σπούδασε, έκανε καριέρα και τα λοιπά. Είχε κάνει καριέρα στη Θεσσαλονίκη και μετά ήρθε εδώ και τα σάρωσε όλα. Κάθε μέρα στο Buongiorno”.

“Βάζουμε και τους αντιπάλους μας, πρέπει να είμαστε large εμείς” διευκρίνισε ο παρουσιαστής στον συνάδελφο του για να συμφωνήσει ο Γιάννης Ντσούνος τονίζοντας πως “βέβαια, εμείς είμαστε large”.

Για την… ιστορία, δε, το κοινό ψήφισε την Φαίη Σκορδά με ποσοστό 52% ως την πλέον αγαπημένη παρουσιάστρια από τη Θεσσαλονίκη, όπως είδαμε στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Η Ελλάδα ψηφίζει” το απόγευμα της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.