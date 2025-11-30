Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο σε ένα… τρελό ντέρμπι και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως αυτό έπρεπε να γίνει, αποθεώνοντας, παράλληλα, τον Λούκα Γιόβιτς.

Η Ένωση ήθελε οπωσδήποτε τους τρεις βαθμούς για να μη χάσει έδαφος στη μάχη του τίτλου και τους πήρε σε ένα ματς που είχε φινάλε-θρίλερ, με τον προπονητή της να είναι χαρούμενος καθώς ολοκληρώθηκε μια δύσκολη εβδομάδα για την ομάδα του με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

«Φοβερή εβδομάδα για εμάς. Μετά από τη νίκη με Άρη, είχαμε νίκη με την Φιορεντίνα και τώρα με τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στους παίκτες για την εμφάνιση. Αξίζαμε τη νίκη παρά τις δυσκολίες και την κούραση από το ταξίδι. Στο τέλος ίσως και Θεού θέλοντος ήρθε το γκολ της νίκης. Ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο. Το αξίζαμε σίγουρα. Είχαμε και μια μικρή ατυχία με τον Μάνταλο που έφυγε τραυματίας.

Σε όλα τα παιχνίδια τα παιδιά απέδωσαν καλά και αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Είμαστε ακόμη σε διαδικασία βελτίωσης. Έχουμε έξι αγώνες μέχρι τα Χριστούγεννα, και πρέπει να κάνουμε διαχείριση γιατί θα είναι κρίμα να χαλάσουμε όλη την δουλειά που έχουμε κάνει έως τώρα», είπε αρχικά ο Νίκολιτς, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον Γιόβιτς που έκανε χατ-τρικ.

«Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης με ικανότητες. Έχει προσαρμοστεί καλά και αναμένουμε να ανέβει ακόμη περισσότερο. Προσωπικά του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, γνώριζα από πριν τι παίκτης είναι», ήταν η απάντησή του.