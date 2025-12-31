Ραντεβού στις 20 Ιανουαρίου. Εκείνη την ημέρα η IFAB, το μοναδικό αρμόδιο όργανο για την αναθεώρηση των κανονισμών του ποδοσφαίρου, θα εξετάσει τέσσερις πιθανές αλλαγές στους κανονισμούς, ορισμένες από τις οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ήδη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Προτού γίνουν επίσημες, όλες θα περάσουν από δοκιμές, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Δύο λεπτά εκτός γηπέδου για ιατρική περίθαλψη

Ένα από τα ήδη δοκιμασμένα μέτρα αφορά την προσωρινή αποχώρηση του παίκτη για δυο λεπτά σε περίπτωση που απαιτείται ιατρική φροντίδα μετά από τραυματισμό. Η καινοτομία έχει εφαρμοστεί στην Premier League (με 30 δευτερόλεπτα), στη MLS τα τελευταία τρία χρόνια και στη Leagues Cup με δυο λεπτά εκτός γηπέδου. Ο Κολίνα, επικεφαλής των διαιτητών FIFA, εξήγησε ότι το μέτρο εξυπηρετεί δύο σκοπούς: ασφαλή περίθαλψη και αποφυγή θεατρινισμών. Κατά τη διάρκεια αυτών των λεπτών η ομάδα παίζει με 10 παίκτες, εκτός αν πρόκειται για τον τερματοφύλακα ή αν ο υπαίτιος έχει ήδη δεχθεί κίτρινη ή κόκκινη κάρτα.

Τι θα συμβεί με το οφσάιντ

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, κατά την παρουσία του στο World Sports Summit στο Ντουμπάι, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγής στον κανόνα του οφσάιντ. Η πρόταση αφορά την περίπτωση που για να θεωρηθεί οφσάιντ πρέπει ολόκληρο το σώμα του επιθετικού να βρίσκεται πίσω από την άμυνα, αντί για το τμήμα του σώματος που συμμετέχει στη φάση (κεφάλι, κορμός, πόδια). Η αλλαγή θα λειτουργεί σε συνδυασμό με το σύστημα ημιαυτόματου οφσάιντ (SAOT).

Χρόνος παιχνιδιού

Εξετάζεται επίσης αυστηρότερος έλεγχος της καθυστέρησης στην επανάληψη του παιχνιδιού. Τα γνωστά οκτώ δευτερόλεπτα για την επανεκκίνηση από τον τερματοφύλακα θα μπορούσαν να επεκταθούν σε ελεύθερα χτυπήματα, επαναφορές και κόρνερ. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου, θα επιβάλλεται κόρνερ στην αντίπαλη ομάδα. Σύμφωνα με τον Κολίνα, οι πρώτες δοκιμές έδειξαν ότι η εφαρμογή του μέτρου λειτουργεί.

VAR και δεύτερη κίτρινη

Τέλος, εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης του VAR όχι μόνο για άμεση κόκκινη αλλά και για την λεγόμενη «δεύτερη κίτρινη». Η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται ώστε να βοηθά τους διαιτητές στη λήψη σωστών αποφάσεων, όπως τόνισε ο Ινφαντίνο.

Το IFAB θα αποφασίσει ποιες από αυτές τις αλλαγές θα γίνουν πρώτες, ποιες θα εφαρμοστούν πιλοτικά και ποιες θα ενσωματωθούν πλήρως στους επίσημους κανονισμούς του ποδοσφαίρου.