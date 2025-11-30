Oλοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ουκρανίας στη Φλόριντα, με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο να τις χαρακτηρίζει «πολύ παραγωγικές», σημειώνοντας παράλληλα ότι «απομένει ακόμη δουλειά» για τον τερματισμό του πολέμου.

«Παραμένουμε ρεαλιστές σχετικά με το πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, αλλά… καθώς σημειώνουμε πρόοδο, πιστεύω ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη πως δεν πρόκειται μόνο για τον τερματισμό του πολέμου – που είναι εξαιρετικά σημαντικός, αλλά για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας, ένα μέλλον με πραγματική ανάπτυξη», είπε ο Ρούμπιο σε σύντομες δηλώσεις μετά τη συνάντηση που διήρκησε πολλές ώρες στη νότια Φλόριντα.

MIAMI TALKS ENDED! Rubio called the meeting “quite productive,” adding, “we still have work to do.” pic.twitter.com/yHFJA7rROH — Alex Raufoglu (@ralakbar) November 30, 2025

Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης είπε ότι οι ομάδες εργάζονται όχι μόνο πάνω στους όρους που θα τερματίσουν τις εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και πάνω στους «όρους που θα προετοιμάσουν την Ουκρανία για μακροπρόθεσμη ευημερία».

Ανέφερε ότι οι δύο πλευρές ξεκίνησαν να θέτουν τα θεμέλια γι’ αυτό την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη της Ελβετίας, και συνέχισαν μέσω επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. «Χτίσαμε πάνω σε αυτά και σήμερα, αλλά μένει ακόμη δουλειά να γίνει», είπε.

«Εύθραυστες» οι συνομιλίες – Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ για περαιτέρω συνομιλίες

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η Ρωσία θα έχει κεντρικό ρόλο σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρουσιάζοντας τις ειρηνευτικές συνομιλίες ως εύθραυστες μετά από μια υψηλού επιπέδου συνάντηση μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και ουκρανικής αντιπροσωπείας στο Μαϊάμι.

«Είναι λεπτό ζήτημα, είναι περίπλοκο», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. «Υπάρχουν πολλά κινούμενα κομμάτια και, προφανώς, υπάρχει ένα ακόμη μέρος που πρέπει να αποτελέσει μέρος της εξίσωσης», είπε ο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η διπλωματική προσπάθεια της κυβέρνησης θα ενταθεί αυτή την εβδομάδα, με τον Γουίτκοφ να αναμένεται να ταξιδέψει στη Μόσχα για περαιτέρω συνομιλίες.

Ο Ρούμπιο είπε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι «έχουν έρθει σε επαφή σε διαφορετικούς βαθμούς με τη ρωσική πλευρά, αλλά έχουμε επίσης μια αρκετά καλή κατανόηση των θέσεών τους».

Ουμέροφ: Οι ΗΠΑ ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικές

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι η συνάντηση στη Φλόριντα ήταν «παραγωγική και επιτυχής».

«Στόχος μας είναι μια ευημερούσα και ισχυρή Ουκρανία», είπε ο Ουμέροφ στους δημοσιογράφους. «Συζητήσαμε όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία. Και οι ΗΠΑ ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικές».

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση βασίστηκε στην πρόοδο που είχε σημειωθεί στις προηγούμενες συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας στη Γενεύη.

Ούτε ο Ρούμπιο ούτε ο Ουμέροφ δέχθηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση.

Στα ευαίσθητα ζητήματα επεκτάθηκαν οι συνομιλίες

Νωρίτερα, σήμερα oι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα για τη συζήτηση του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο μια διέξοδο από τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι «εύκολες», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

«Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς η αναζήτηση διατύπωσης και λύσεων συνεχίζεται», δήλωσε η πηγή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση είναι «εποικοδομητική» και ότι «όλοι θέλουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ώστε να υπάρχει ένα αντικείμενο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».

«Οι ΗΠΑ θέλουν να συμφωνηθούν τα τελικά σημεία ώστε να μπορέσουν να πάνε στη Μόσχα»

Νωρίτερα, υψηλόβαθμη πηγή, καλά ενημερωμένη για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Αμερικανοί, κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, ήθελαν «να συμφωνηθούν τα τελικά σημεία (του σχεδίου) ώστε να μπορέσουν να πάνε στη Μόσχα».

«Η διατύπωση (σ.σ. των σημείων) είναι περίπλοκη, κυρίως όσον αφορά τα εδάφη, καθώς (οι Αμερικανοί) θεωρούν πως είναι αποκλειστικά μεσολαβητές και όχι ως μια πλευρά» που υποστηρίζει το Κίεβο, πρόσθεσε. «Επομένως, η εύρεση μιας αποδεκτής διατύπωσης δημιουργεί πρόβλημα», συνέχισε, τονίζοντας παράλληλα ότι «όλοι προσπαθούν να είναι εποικοδομητικοί και να βρουν μια λύση».

Ρούμπιο, Γουίκοφ και Κούσνερ «απέναντι» στον Ουμέροφ

Υπενθυμίζεται ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές υπό την ηγεσία του Ρουστέμ Ουμέροφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνοδεία του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, του Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ, του Τζάρεντ Κούσνερ, ξεκίνησαν τη συνάντηση γύρω στις 10:10 τοπική ώρα (17:10 ώρα Ελλάδας).