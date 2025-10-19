«Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», υποσχέθηκε μέσω του Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά τη θεαματική διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου.

«Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, παντού, για να επιτευχθεί», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας μιλώντας για την «προσβολή μίας κληρονομιάς που αγαπάμε διότι είναι η Ιστορία μας».

Οκτώ κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας», ανάμεσά τους το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας (συζύγου του αυτοκράτορα Ναπολέων Γ’, 1852-1870) και δύο περιδέραια, εκλάπησαν το πρωί από το μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.