Απέναντι στην Τσέλσι που έπαιζε με 10 παίκτες από το 38ο λεπτό η Άρσεναλ δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από το 1-1, με αποτέλεσμα το προβάδισμά της από τη Μάντσεστερ Σίτι να μειωθεί στους 5 βαθμούς, μετά τη 13η αγωνιστική της Premier League.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημά του και μετά το πρώτο 10λεπτο ήρθαν και οι καλές φάσεις εκατέρωθεν, με τα δεδομένα να αλλάζουν στο 38′, όταν οι «μπλε» έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Καϊσέδο που πάτησε άσχημα τον Μερίνο.

Παρ’ όλα αυτά, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 48′: Κόρνερ του Τζέιμς, κεφαλιά του Τσαλόμπα και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι «κανονιέρηδες» έπρεπε να αντιδράσουν και δεν άργησαν, είναι η αλήθεια, να το κάνουν καθώς στο 59′ ο Σάκα έκανε ωραία ενέργεια και σέντρα από δεξιά και ο Μερίνο με κεφαλιά από κοντά έγραψε το 1-1.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, μάλιστα, θα μπορούσε να κάνει και την ανατροπή στο 88′ αλλά ο Σάντσεθ απέκρουσε το σουτ του Μερίνο, με το 1-1 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Έτσι, η Άρσεναλ είναι στους 30 βαθμούς και ακολουθεί η Μάντσεστερ Σίτι με 25 και ακριβώς πίσω της είναι η Τσέλσι με 24.