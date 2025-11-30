Μια 24χρονη γυναίκα έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (30/11), σε κεντρικό σημείο του Μιλάνου, κοντά σε γνωστό χώρο διασκέδασης της πόλης. Η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου δέχθηκε φροντίδα από το ειδικό Κέντρο Παροχής Βοήθειας κατά της Σεξουαλικής και Οικιακής Βίας.

Η ίδια προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στους καραμπινιέρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, το προσωπικό του μαγαζιού εντόπισε και ακινητοποίησε έναν 22χρονο Ιταλό, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση. Οι δύο φέρονται να κατανάλωσαν μαζί ποτό πριν αποχωρήσουν από τον χώρο, ενώ η επίθεση φαίνεται πως σημειώθηκε σε κοντινό πάρκινγκ.

Σημαντικά στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει ήδη συλλέξει ο εξειδικευμένος τομέας ερευνών των καραμπινιέρων, ενώ οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές έχουν αναλάβει την περαιτέρω διαδικασία.