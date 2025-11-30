Με τον Λαρεντζάκη να ξεχωρίζει πετυχαίνοντας 15 πόντους, η Εθνική Ελλάδας επικράτησε της Πορτογαλίας με 76-68 εκτός έδρας και έχει δύο νίκες μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μπορεί να άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αλλά η Πορτογαλία ήταν αυτή που μετέτρεψε σε… μονόλογο τη συνέχεια, όταν έτρεξε σερί 13-0 (13-4 στο 4΄). Η Ελλάδα, πάντως, αφού πρώτα βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την εξαιρετική άμυνα της, αντέδρασε και με δικό της σερί 13-0 πέρασε μπροστά (13-17, 8΄). Με τρίποντο του Τολιόπουλου στο τέλος της πρώτης περιόδου και νέο εύστοχο σουτ τριών πόντων του Χαραλαμπόπουλου στην αρχή της δεύτερης, η «γαλανόλευκη» πήρε διαφορά 10 πόντων (17-27).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ανέβασε τη διαφορά στους 12 (21-33, 13΄), έπειτα από ωραία κυκλοφορία της μπάλας που κατέληξε σε τρίποντο του Λαρεντζάκη. Οι γηπεδούχοι, όμως, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της ελληνικής ομάδας, σημείωσαν επιμέρους σκορ 15-4 και έκλεισαν το πρώτο μέρος στο -1 (36-37).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Πορτογάλοι συνέχισαν να πιέζουν και να μένουν κοντά (47-49, 28’). Η Ελλάδα βρήκε λύσεις με Παπανικολάου, Λαρεντζάκη και Χαραλαμπόπουλο, χτίζοντας ξανά προβάδισμα (47-56, 29΄), πριν ο Λισμπόα μειώσει στο 49-56 με τη λήξη της περιόδου.

Αμαράντε και Βόιτσο έριξαν τη διαφορά στο καλάθι (54-56), όμως η Ελλάδα απάντησε με δύο συνεχόμενα τρίποντα από Φλιώνη και Λαρεντζάκη (54-63, 32΄). Η Πορτογαλία πλησίασε ξανά (59-62), αλλά οι Σαμοντούροβ (γκολ-φάουλ) και Μήτρου-Λονγκ (τρίποντο και δύο βολές) ανέβασαν τη διαφορά στους 7 (63-70, 37΄) και σφράγισαν το «διπλό» (68-76).

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 36-37, 46-56, 68-76