Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι γαλλικές αρχές για να ανακτήσουν τα ανεκτίμητα κοσμήματα που αφαίρεσαν οι κλέφτες σε μια τολμηρή ληστεία από το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Το παγκοσμίου φήμης μουσείο αναγκάστηκε να κλείσει την Κυριακή και θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα, αφού οι κλέφτες μπήκαν σε μια γκαλερί που περιέχει τα γαλλικά στέμματα γύρω στις 09:30 π.μ. τοπική ώρα.

Ο ντετέκτιβ έργων τέχνης, Άρθουρ Μπραντ, χαρακτήρισε τη ληστεία ως «την κλοπή της δεκαετίας» και πρόσθεσε ότι, για να ανακτήσει τα «ανεκτίμητα» αντικείμενα, η αστυνομία θα πρέπει να βρει τους δράστες σε μόλις μία εβδομάδα.

«Αυτά τα κοσμήματα του στέμματος είναι τόσο διάσημα, που απλά δεν μπορείς να τα πουλήσεις», δήλωσε ο Μπραντ στο Sky News. «Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να λιώσουν το ασήμι και το χρυσό, να αποσυναρμολογήσουν τα διαμάντια, να προσπαθήσουν να τα κόψουν. Έτσι πιθανότατα θα εξαφανιστούν για πάντα».

«Έχουν μία εβδομάδα. Αν πιάσουν τους κλέφτες, τα αντικείμενα μπορεί να είναι ακόμη εκεί. Αν πάρει περισσότερο χρόνο, τα κλοπιμαία πιθανότατα θα έχουν εξαφανιστεί και αποσυναρμολογηθεί. Είναι μια μάχη με τον χρόνο», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Αποτύχαμε»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν, επεσήμανε την αποτυχία των Αρχών να αποτρέψουν τη χθεσινή ληστεία στο Λούβρο, σημειώνοντας ότι η κλοπή 8 κοσμημάτων του στέμματος από το μουσείο δίνει «μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας», καθώς υποδηλώνει αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», καθώς κάποιοι εγκληματίες «μπόρεσαν να βάλουν ένα κινητό αναβατόριο» σε δημόσιο δρόμο, «να ανεβάσουν ανθρώπους μέσα σε μερικά λεπτά για να πάρουν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα και να παρουσιάσουν μια αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας», σημείωσε ο Νταρμανέν σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

«Υπάρχουν πολλά μουσεία στο Παρίσι, πολλά μουσεία στη Γαλλία, με ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα σε αυτά τα μουσεία», πρόσθεσε ο Νταρμανέν στη συνέντευξη που παραχώρησε κατά την οποία υπογράμμισε ότι η αστυνομία θα συλλάβει εντέλει τους δράστες.

Αυτά είναι τα κοσμήματα που άρπαξαν οι δράστες

Σύμφωνα με τις Αρχές, κλάπηκαν οκτώ αντικείμενα, μεταξύ των οποίων διαδήματα, κολιέ, σκουλαρίκια και καρφίτσες. Όλα είναι του 19ου αιώνα και κάποτε ανήκαν σε μέλη της γαλλικής βασιλικής οικογένειας ή σε αυτοκρατορικούς ηγέτες.

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι τα κλεμμένα αντικείμενα είναι:

Μια τιάρα και μια καρφίτσα που ανήκαν στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄.

Ένα σμαραγδένιο κολιέ και ένα ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας.

Μια τιάρα, ένα κολιέ και ένα μονό σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια που ανήκε στη βασίλισσα Μαρία-Αμαλία και στη βασίλισσα Ορτάνς.

Μια καρφίτσα γνωστή ως «καρφίτσα λειψανοθήκη».

Αυτά τα αντικείμενα είναι στολισμένα με χιλιάδες διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους.

Δύο ακόμα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, βρέθηκαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος, προφανώς έχοντας πέσει κατά τη διάρκεια της διαφυγής. Οι Αρχές τα εξετάζουν για τυχόν ζημιές.