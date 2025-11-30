Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Αρτέμιδα όταν ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε τρεις πεζούς, ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Αρτέμιδος όταν ΙΧ που οδηγούσε ένας 29χρονος εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και αφού προσέκρουσε σε κολόνα στη συνέχεια έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα, παρασέρνοντας τρεις πεζούς που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο ένα όχημα.

Δύο από τους πεζούς τραυματίστηκαν ελαφρά αλλά ο τρίτος, ένας 24χρονος, έχασε ακαριαία τη ζωή του. Κατά το δυστύχημα τραυματίστηκε ελαφρά και ο 29χρονος οδηγός του ΙΧ.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του 29χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών.