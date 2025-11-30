Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λούτσα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου.

Στο βίντεο καταγράφεται καρέ καρέ η τρελή πορεία του αυτοκινήτου το οποίο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο ΙΧ και το οδηγούσε ένας 29χρονος.

Αρχικά φαίνεται να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να βγαίνει από τον δρόμο, ενώ ο ήχος της πρόσκρουσης είναι εκκωφαντικός.

Στη συνέχεια του βίντεο φαίνονται τέσσερα άτομα να κατεβάζουν πράγματα από το πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που είναι παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου και στο τέλος δείχνει τη σφοδρή σύγκρουση.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ από τη σφοδρή σύγκρουση έχουν τραυματιστεί ακόμη δύο άτομα.

Πηγή φωτογραφίας: irafina