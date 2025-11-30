Ο ΠΑΟΚ κατάφερε, αν και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ και στη συνέχεια με 10 παίκτες, να νικήσει με 3-2 τον Λεβαδειακό εκτός έδρας και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε παράπονα από τη διαιτησία.

Ο «δικέφαλος του βορρά» πήρε, έστω δύσκολα, τους τρεις βαθμούς και παρέμεινε στο -2 από τον Ολυμπιακό, με τον προπονητή του να είναι εκνευρισμένος μετά τη λήξη, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του.

«Ο Λεβαδειακός μία καλή ομάδα που είναι η έκπληξη της σεζόν. Είναι ένα έξτρα κίνητρο να παίζεις τέτοιου είδους παιχνίδια. Οπότε είναι μία μεγάλη νίκη λαμβάνοντας υπόψιν αυτά που είπαμε και αυτά που έγιναν στο παιχνίδι. Δεν θέλω να μπω στην διαδικασία να έρθω σε αντιπαράθεση για κάτι άλλο. Είναι μία νίκη που αξίζαμε και την αντίδραση που δείξαμε μετά τα γκολ του Λεβαδειακού. Για την προσπάθεια μέχρι το τελευταίο λεπτό», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε…

«Είναι τεράστια νίκη για μία ομάδα που προχθές έπαιξε ένα πολύ δύσκολο ματς στην Ευρώπη μεγάλης έντασης. Αντιμετωπίσαμε μία τοπ ομάδα που είχε την ευχέρεια να αντιμετωπίσει το ματς όπως ήθελε. Θέλω να θέσω δύο ερωτήσεις, χωρίς να πω τίποτα επιθετικό όσον αφορά τις αποφάσεις του διαιτητή. Στην φάση με τον Τάισον, ο παίκτης του Λεβαδειακού κάνει επαφή με το χέρι, αν δεν είναι αυτό πέναλτι, δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι πέναλτι αυτό που έδωσε ο ίδιος διαιτητής σε ομάδα της Αθήνας.

Στη φάση που αφορά την αποβολή ας δεχτούμε ότι είναι αποβολή σε μία φάση που δεν πάει ο παίκτης μας με… ανοιχτό το πόδι αλλά μαζεμένο. Αν είναι αυτό κόκκινη πως δεν είναι κόκκινη η φάση του Σιώπη στο ματς με τον Παναθηναϊκό ή του Τζούρισιτς με τον Κεντζιόρα. Δεν κάνω κριτική αλλά ψάχνω απλά απαντήσεις σε αυτά».