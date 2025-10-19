Βίντεο-ντοκουμέντο από τη θεαματική διάρρηξη και κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον γαλλικό σταθμό BFM, αποκαλύπτοντας τη δράση των μασκοφόρων διαρρηκτών που εισέβαλαν στην περίφημη «Γκαλερί του Απόλλωνα».

Η κλοπή σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα) την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, όταν τρεις ή τέσσερις δράστες, χρησιμοποιώντας κινητό γερανό τοποθετημένο σε φορτηγάκι κατάφεραν να εισέλθουν από παράθυρο του 2ου ορόφου και να φτάσουν στην αίθουσα «Απόλλων».

Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Μέσα σε τέσσερα λεπτά, όπως φαίνεται στα πλάνα, έσπασαν τις προθήκες, άρπαξαν εννέα πολύτιμα κοσμήματα -ανάμεσά τους μια τιάρα, ένα κολιέ και μια καρφίτσα που ανήκαν στον Ναπολέοντα και τη σύζυγό του Ιωσηφίνα- και εξαφανίστηκαν με άκρως επαγγελματικό τρόπο.

«Οκτώ πολύτιμα αντικείμενα εκλάπησαν»

«Μία ομάδα κρούσης τεσσάρων ατόμων αναζητείται, αφού διέπραξε τη θεαματική κλοπή ιστορικών κοσμημάτων στο μουσείο του Λούβρου σήμερα το πρωί και διέφυγε με μοτοσικλέτες», ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκυό στο BFM TV.

«Οι τέσσερις άνδρες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και διέφυγαν με σκούτερ μεγάλης ισχύος», δήλωσε η δικαστικός που αναφέρθηκε στην πιθανή ύπαρξη «εντολέων» και «εκτελεστικών οργάνων».

«Οι κλέφτες αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν και ένα ένατο, το οποίο βρέθηκε πεταμένο στον τόπο της κλοπής».

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι «Regent», που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών. Ο οίκος Sotheby’s εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Ένα από τα κλοπιμαία, που φέρεται να είναι το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, εντοπίστηκε αργότερα σπασμένο κοντά στο μουσείο.

Το πολύτιμο αυτό κόσμημα, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια και έχει ανυπολόγιστη ιστορική και καλλιτεχνική αξία.

Το στέμμα εντοπίστηκε κοντά στο μουσείο, ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα Le Parisien, έχει υποστεί φθορές και «το κόσμημα έχει σπάσει».

Αν και η υπουργός Πολιτισμού δεν επιβεβαίωσε επίσημα την ταυτότητα του αντικειμένου, όλα δείχνουν πως πρόκειται πράγματι για το εμβληματικό στέμμα της Ευγενίας, που εκτίθεται στο Λούβρο.

Στη «Γκαλερί του Απόλλωνα», οι δράστες επικεντρώθηκαν σε 2 προθήκες. Η γκαλερί, η οποία κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ’, φιλοξενεί τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του Στέμματος, μεταξύ των οποίων τρία ιστορικά κομμάτια: Le Régent, Le Sancy και L’Hortensia.

«Κλοπή χειρουργικής ακρίβειας»

Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί, είχε αναφέρει νωρίτερα: «Είδαμε υλικό από κάμερες ασφαλείας. Δεν στοχοθετούν ανθρώπους, εισέρχονται με ηρεμία σε τέσσερα λεπτά, σπάνε προθήκες, παίρνουν τη λεία τους και φεύγουν. Καμία βία, με πολύ επαγγελματικό τρόπο».

Μάλιστα, χαρακτήρισε την κλοπή «χειρουργικής ακρίβειας», ενώ το μουσείο απομάκρυνε εγκαίρως τους επισκέπτες του, χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο.

Από την πλευρά του, ο Νουνιέζ, πρώην αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα υπουργός Εσωτερικών, εξέφρασε «ισχυρή αισιοδοξία» ότι οι δράστες -οι οποίοι διέφυγαν με σκούτερ- «θα συλληφθούν πολύ σύντομα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «έμπειρους κακοποιούς που ενδέχεται να είναι αλλοδαποί». Ένα σκούτερ εντοπίστηκε μετά τη φυγή τους.

Ερωτήματα για το σύστημα ασφαλείας

Το μουσείο, το οποίο υποδέχθηκε σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024 -εκ των οποίων το 80% ήταν αλλοδαποί- ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή. Η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε το μεσημέρι στο AFP ότι στόχος είναι «η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για την έρευνα».

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενα κενά στο σύστημα ασφαλείας, ο υπουργός Εσωτερικών απέφυγε να σχολιάσει, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ασφάλεια των μουσείων είναι ευάλωτη.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά πως υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στα γαλλικά μουσεία», δήλωσε ο Νουνιέζ, υπενθυμίζοντας ότι ένα πρόσφατο «σχέδιο ασφαλείας» που δρομολογήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού περιλαμβάνει και το Λούβρο.

Οι δηλώσεις του γίνονται έπειτα από μια σειρά πρόσφατων διαρρήξεων σε μουσεία της Γαλλίας.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου κλάπηκαν δείγματα φυσικού χρυσού από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, το οποίο χαρακτήρισε την απώλεια «ανεκτίμητη» για την έρευνα και την πολιτιστική κληρονομιά.

Οι δράστες παραμένουν άγνωστοι και οι Αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες.