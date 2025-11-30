Η Ρωσία πραγματοποίησε μια υψηλής ορατότητας περιπολία πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα με βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας Tu-22M3, οπλισμένα με υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ Kh-32, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στις 27 Νοεμβρίου.

Τα αεροσκάφη συνοδεύονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης –που ξεπέρασε τις πέντε ώρες και έγινε σε διεθνή εναέριο χώρο– από μαχητικά Su-35S και Su-27.

Ξένα στρατιωτικά αεροσκάφη παρακολούθησαν τον σχηματισμό σε διάφορα τμήματα της διαδρομής, στο πλαίσιο των πρακτικών αεροπορικής επιτήρησης του ΝΑΤΟ. Η σουηδική Αεροπορία επιβεβαίωσε ότι τα μαχητικά άμεσης αντίδρασής της (QRA) αναχαίτισαν και ταυτοποίησαν οπτικά τα ρωσικά βομβαρδιστικά.

Η βάση Olenya έφερε πιο κοντά στην Ευρώπη τα ρωσικά υπερόπλα

Σύμφωνα με το Army Recognition, τα βομβαρδιστικά απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Olenya στη χερσόνησο Κόλα, 20χλμ. νότια του Μουρμάνσκ –η οποία έχει επαναλειτουργήσει πρόσφατα μετά τη σοβιετική εποχή, για τη μακράς εμβέλειας ρωσική αεροπορία μετά από μετακινήσεις από βάσεις της Σιβηρίας– ώστε να μειωθούν οι χρόνοι πτήσης προς τη βόρεια Ευρώπη. Αεροσκάφη του ΝΑΤΟ παρακολούθησαν την αποστολή από πολλαπλές περιοχές, στο πλαίσιο της τακτικής επιτήρησης των ρωσικών επιχειρήσεων μεγάλης εμβέλειας κοντά στην επικράτεια της Συμμαχίας.

Το Tu-22M3 «Backfire-C» είναι ένα υπερηχητικό βομβαρδιστικό με μεταβλητή πτέρυγα, σχεδιασμένο να μεταφέρει πυραύλους cruise μεγάλης απόστασης, όπως ο Kh-22 και ο εξελιγμένος διάδοχός του, ο Kh-32.

Ο Kh-32, ο οποίος εισήχθη σε υπηρεσία τη δεκαετία του 2010, έχει εκτιμώμενη εμβέλεια έως 1.000 χιλιομέτρων και είναι κατασκευασμένος ώστε να αντέχει σε ηλεκτρονικές παρεμβολές, πετώντας σε μεγάλα ύψη και υψηλές ταχύτητες. Το τελικό κάθετο προφίλ καθόδου του έχει σχεδιαστεί για να δυσκολεύει την αντίδραση των ναυτικών αντιαεροπορικών συστημάτων μειώνοντας τον χρόνο αναχαίτισης.

Τα μαχητικά συνοδείας Su-35S και Su-27 διεύρυναν την ακτίνα κάλυψης ραντάρ του σχηματισμού και πρόσφεραν προστασία. Συνολικά, η ομάδα εξασκήθηκε σε ένα προφίλ πλήγματος μεγάλης εμβέλειας στη θάλασσα, προσομοιώνοντας δυνατότητα επίθεσης σε ναυτικές ή υποδομές του ΝΑΤΟ από περιοχές εκτός των συνήθων ζωνών εμπλοκής.

Νωρίτερα, ένα ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-160, ικανό να φέρει πυρηνικά, πραγματοποίησε 11ωρη περιπολία πάνω από διεθνή ύδατα στον Αρκτικό Ωκεανό, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Όπως αναφέρει το Army Recognition, η αποστολή ήταν μέρος της τακτικής εκπαίδευσης μεγάλης εμβέλειας, ωστόσο το ΝΑΤΟ τη θεωρεί ένδειξη στρατηγικού μηνύματος εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής ενίσχυσης της Ρωσίας στον παγωμένο Βορρά.