Δημοσίευμα βόμβα από την Ισπανία έρχεται να ταράξει τα μεταγραφικά νερά της Ελλάδος και κάνει λόγο για πρόταση που ετοιμάζει η Ρεάλ Μαδρίτης, στον Ολυμπιακό, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της ο Χρήστος Μουζακίτης.

«Ο Μουζακίτης έχει μεγάλο αντίκτυπο. Εχει εξαιρετικά προσόντα, πολύ ταλαντούχος μέσος και θα τον παρακολουθούμε», ήταν η χαρακτηριστική και αποθεωτική ατάκα του Τσάμπι Αλόνσο για τον Χρήστο Μουζακίτη.

Οι δηλώσεις αυτές όπως φαίνεται δεν ήταν καθόλου τυχαίες, αφού η «βασίλισσα» θέλει τον άσο του Ολυμπιακού.

Οι «μερένχες» είναι διατεθειμένοι να βάλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους «ερυθρόλευκους» το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να πείσουν τους Πειραιώτες να παραχωρήσουν τον Μουζακίτη, σύμφωνα με το fichajes.net.

Στις τάξεις των Μαδριλένων, πιστεύουν ότι το «wonderkid» του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει τη δυνατότητα να γίνει ένας σπουδαίος μέσος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. «Η ικανότητά του να ελέγχει τον άξονα, η ανάγνωση του παιχνιδιού και η ωριμότητά του σε ηλικία μόλις 18 ετών έχουν τραβήξει την προσοχή του προπονητικού επιτελείου της Ρεάλ Μαδρίτης», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.