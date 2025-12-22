Ο τραυματισμός του Γίρι Παβλένκα αποτελεί μεγάλη ζημιά για τον ΠΑΟΚ. Ο 33χρονος Τσέχος τερματοφύλακας υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου και θα μείνει εκτός για αρκετό διάστημα. Ο τραυματισμός συνέβη στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όταν προσπαθούσε να μπλοκάρει την προβολή του Σφιντέρσκι και έγινε αλλαγή.
Η διάγνωση δείχνει «κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου β’ βαθμού στο δεξί γόνατο», και σε τέτοιες περιπτώσεις, ο παίκτης μένει εκτός για περίπου 4-6 εβδομάδες. Αν υπολογίσουμε το χειρότερο σενάριο, ο Παβλένκα θα χάσει περίπου 1-1,5 μήνα αγώνων. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί έναν πολύ σημαντικό παίκτη σε κρίσιμα παιχνίδια. Αν ο «Δικέφαλος» περάσει τον Ατρόμητο, θα κληθεί να αντιμετωπίσει και τον Ολυμπιακό στα μέσα Γενάρη, χωρίς τον Τσέχο τερματοφύλακα.
Τα ματς που θα χάσει ο Παβλένκα
Super League
10/1/26 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
18/1/26 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
25/1/26 Κηφισιά – ΠΑΟΚ
1/2/26 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
8/2/26 Άρης – ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας
6/1/26 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Europa League
22/1/26 ΠΑΟΚ – Μπέτις
29/1/26 Λυών – ΠΑΟΚ