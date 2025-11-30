Ο Ολυμπιακός παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού χάρη σε γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να στέκεται στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν ήταν εντυπωσιακοί στο Αγρίνιο, ήταν όμως ουσιαστικοί καθώς πήραν τους τρεις βαθμούς, με τον προπονητή τους να ερωτάται αμέσως μετά τη λήξη για το αν περίμενε ότι το παιχνίδι θα ήταν τόσο δύσκολο.

«Ναι, το περιμέναμε τόσο δύσκολο γιατί όλα αυτά τα ματς είναι δύσκολα και σπάνια μπορούμε να τα κερδίζουμε άνετα με μεγάλο σκορ και τις φορές που το έχουμε καταφέρουμε έχει γίνει προς το τέλος του ματς. Σπανίως μπορούμε από την αρχή να τελειώσουμε το παιχνίδι με 3-4 γκολ, σήμερα όμως ιδιαίτερα πιστεύω ότι ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο», ήταν η απάντηση του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αναφέρθηκε και σε όσα δεν του άρεσαν.

«Δεν μου άρεσε καθόλου που δώσαμε τόσο πολύ χώρο στον αντίπαλο, μας απείλησαν πάρα πολύ, μας έκλεισαν, είναι πολύ μεγάλο λάθος να παίζουμε τόσο χαμηλά, δεν μπορούμε να το επιτρέπουμε αυτό. Αυτό, όμως, συμβαίνει όταν δεν τελειώνεις καλά τη δουλειά ψηλά, τότε σε απειλούνε και σε φέρνουν σε δύσκολη θέση πιο πίσω. Αυτό συνέβη γιατί δεν είμασταν καλοί στην επίθεση», είπε ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος ρωτήθηκε και για τον τραυματισμό του Ρέτσου που αποχώρησε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

«Βγήκε γιατί ζήτησε αλλαγή, αισθάνθηκε ενόχληση, ακόμη δεν ξέρουμε, θα μας πει το ιατρικό τιμ, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Είναι, όμως, φυσιολογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο με τόσα παιχνίδια που παίζουμε», ήταν τα λόγια του.