Ο Μάρτιν Χόνγκλα φαίνεται πως ετοιμάζεται να φορέσει τελικά τα κιτρινόμαυρα, έστω και με εξάμηνη καθυστέρηση. Η μεταγραφή του δεν είχε προχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων, ωστόσο αυτή τη φορά οι συνθήκες είναι σαφώς πιο ευνοϊκές. Ο 27χρονος διεθνής μέσος δεν έχει ενεργό ρόλο τη φετινή σεζόν, μετρώντας μόλις τέσσερις συμμετοχές, με πιο πρόσφατη εκείνη απέναντι στην Ουέσκα στις 28 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, το συμβόλαιό του συγκαταλέγεται στα πιο υψηλά της Γρανάδα, η οποία επιθυμεί να αποσυμφορήσει το μισθολόγιό της, παραχωρώντας τον παίκτη ως δανεικό με οψιόν αγοράς, ενώ δεσμεύεται έως το 2027.

Από πλευράς Άρη, ο Χόνγκλα αποτελεί επιλογή που έχει αξιολογηθεί εδώ και καιρό. Το όνομά του βρισκόταν στο μπλοκάκι των «κιτρινόμαυρων» ήδη από το καλοκαίρι, μαζί με εκείνο του Γκρουέσο, που ήταν ο βασικός στόχος του Ρέγες. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε Γρανάδα, Αντβέρπ, Ελλάς Βερόνα, Βαγιαδολίδ και Καρπάτι Λβιβ. Η τελευταία του αγωνιστική παρουσία σημειώθηκε με την Εθνική Καμερούν, στο παιχνίδι απέναντι στο Κονγκό στις 13 Νοεμβρίου.

Ο Χόνγκλα ξεχωρίζει για τη δύναμή του και τη σωματική του παρουσία στο παιχνίδι, συμβάλλοντας ανασταλτικά, ενώ παράλληλα δεν διστάζει να επιχειρεί σουτ εκτός περιοχής ή να επιχειρεί μακρινές μεταβιβάσεις προς την επίθεση.

Ο Ρουμπέν Ρέγες, διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία τόσο με τον παίκτη όσο και με τη Γρανάδα, ασκώντας πίεση για να «κλειδώσει» το deal.