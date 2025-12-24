Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά με όσους θέλουν να κάνουν τα ψώνια τους την τελευταία στιγμή ενόψει των Χριστουγέννων να επιλέγουν τη σημερινή ημέρα.

Τα εμπορικά καταστήματα, σήμερα, Τετάρτη 24/12, παραμονή των Χριστουγέννων, θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 18:00, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο.

Τα σούπερ μάρκετ επίσης επεκτείνουν το ωράριό τους, με τις περισσότερες αλυσίδες να ανοίγουν στις 8:00 και να κλείνουν είτε στις 20:00 είτε στις 21:00.

Το ωράριο σούπερ μάρκετ σήμερα

Οι ώρες λειτουργίας των μεγάλων αλυσίδων έχουν ως εξής: