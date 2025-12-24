Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά με όσους θέλουν να κάνουν τα ψώνια τους την τελευταία στιγμή ενόψει των Χριστουγέννων να επιλέγουν τη σημερινή ημέρα.
Τα εμπορικά καταστήματα, σήμερα, Τετάρτη 24/12, παραμονή των Χριστουγέννων, θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 18:00, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο.
Τα σούπερ μάρκετ επίσης επεκτείνουν το ωράριό τους, με τις περισσότερες αλυσίδες να ανοίγουν στις 8:00 και να κλείνουν είτε στις 20:00 είτε στις 21:00.
Το ωράριο σούπερ μάρκετ σήμερα
Οι ώρες λειτουργίας των μεγάλων αλυσίδων έχουν ως εξής:
- Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00
- ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00
- Market In: 08:00 – 21:00
- LIDL: 07:45 – 21:00
- Μασούτης: 08:00 – 20:00
- Κρητικός: 08:00 – 21:00