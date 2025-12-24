Τέσσερις αγώνες για το Κόπα Άφρικα περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (24/12).
Δεν υπάρχει δράση στη Euroleague ή στις άλλες διοργανώσεις του μπάσκετ, δεν υπάρχει δράση σε κάποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, υπάρχει όμως στο Κόπα Άφρικα, όπου έχουμε τέσσερα παιχνίδια.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπουρκίνα Φάσο – Ισημερινή Γουινέα Κύπελλο Εθνών Αφρικής
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Σουδάν Κύπελλο Εθνών Αφρικής
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη Κύπελλο Εθνών Αφρικής
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καμερούν – Γκαμπόν Κύπελλο Εθνών Αφρικής