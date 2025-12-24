Μία Ελληνίδα αεροσυνοδός φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των θυμάτων της συντριβής του αεροσκάφους από τη Λιβύη στην Άγκυρα. Το όνομά της, σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, είναι Maria Pappa.

Οκτώ επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, έχασαν τη ζωή τους, με τα τουρκικά μέσα να αναφέρουν, δίχως ακόμη να έχει επιβεβαιωθεί, ότι ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα ελληνικό όνομα, πιθανότατα μίας αεροσυνοδού, που ήταν μέλος του πληρώματος, αναφέρει η ΕΡΤ.

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Τα ονόματα των θυμάτων του πληρώματος, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ που επικαλούνται οι Times, ήταν Denis Pourtau, Antony Tangarpriganin και Maria Pappa.

Υπενθυμίζεται ότι στο αεροσκάφος που συνετρίβη κοντά στην τουρκική πρωτεύουσα, Άγκυρα επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ και τέσσερις ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Σε ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, αναφέρεται ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου, Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, στις 20:52 (τοπική ώρα, 19:52 στην Ελλάδα) χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50, το οποίο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα, στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης.

Από το αεροσκάφος ελήφθη σήμα με αίτημα για έκτακτη προσγείωση, την ώρα που αυτό πετούσε πάνω από την περιοχή Χάιμανα, στα νοτιοδυτικά της Άγκυρας. Ακολούθως χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν επί τόπου, σε απόσταση 2 χλμ από το χωριό Κεσίκαβακ στην περιοχή Χάιμανα.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Σε δήλωσή του στο Al Jazeera, ένας Τούρκος αξιωματούχος ανέφερε ότι «οι αρχικές αναφορές από την έρευνα αποκλείουν οποιαδήποτε υπονόμευση του αεροσκάφους του αρχηγού του λιβυκού στρατού».

Η αρχική εκτίμηση για την αιτία είναι ότι πρόκειται για τεχνική βλάβη, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον Ο Μπουρανετίν Ντουράν, επικεφαλής του γραφείου επικοινωνίας του Τούρκου προέδρου, το αεροσκάφος ενημέρωσε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για ένα ηλεκτρικό πρόβλημα και ζήτησε επείγουσα προσγείωση. Το αεροσκάφος ανακατευθύνθηκε πίσω στο Εσενμπόγκα, όπου άρχισαν οι προετοιμασίες για την προσγείωσή του.

Ωστόσο, το αεροπλάνο εξαφανίστηκε από το ραντάρ ενώ κατέβαινε για την αναγκαστική προσγείωση, είπε ο Ντουράν.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που μεταδόθηκαν από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς έδειξαν τον νυχτερινό ουρανό πάνω από την Χαϊμάνα να φωτίζεται ξαφνικά από κάτι που έμοιαζε με έκρηξη.

Η Λιβύη αναμένεται να στείλει μια ομάδα στην Άγκυρα για να συνεργαστεί με τις τουρκικές αρχές στην έρευνα της συντριβής.