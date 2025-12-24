Σε δεύτερη μοίρα έχει θέσει προς το παρόν τα μεταγραφικά σενάρια ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Το όνομά του βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο αρκετών συλλόγων, καθώς το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Οι σταθερά καλές εμφανίσεις του σε Ελλάδα και Champions League, αλλά και η παρουσία του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του.

Στα 33 του χρόνια, ο Μαροκινός φορ συνεχίζει να αποδεικνύει την εκτελεστική του συνέπεια, έχοντας δείξει στα 2.5 χρόνια του στους «Eρυθρόλευκους» πως αποτελεί σημείο αναφοράς στο σκοράρισμα. Παρά το έντονο μεταγραφικό ενδιαφέρον, ο ίδιος δεν δείχνει αυτή τη στιγμή να σκέφτεται αποχώρηση από τον Πειραιά. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός επιθυμεί την ανανέωση της συνεργασίας τους και έχει ήδη καταθέσει πρόταση, με τις επαφές να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παρόλα αυτά, στο λιμάνι γνωρίζουν πως η υπόθεση δεν θα είναι εύκολη, καθώς δεν αποκλείεται ο Ελ Κααμπί να δεχτεί ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές προτάσεις από ομάδες του Περσικού Κόλπου. Τα βασικά «όπλα» του Ολυμπιακού αφορούν τον κομβικό ρόλο του παίκτη στο αγωνιστικό πλάνο, αλλά και την απόλυτη εμπιστοσύνη που του δείχνει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.